Вдова Грачевского подаст в суд на руководство «Ералаша»

Борис Грачевский с женой

Вдова худрука «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская решила подавать в суд на нового гендиректора киножурнала Аркадия Григоряна. Об этом пишет «Газета.ру».

Она показала заключение почерковедческого исследования, согласно которому несколько лет назад кто-то подделал подпись основателя киножурнала.

Белоцерковская и бывшая супруга Грачевского Анна объединились в борьбе против нового руководства киножурнала. Вдова худрука утверждает, что у Грачевского было доверенное лицо — «человек, который на протяжении 23 лет сопровождал хозяйственную деятельность компании». Однако, по ее словам, тот воспользовался доверием создателя «Ералаша» и получил полный контроль над центром. В своем инстаграме она написала:

Фактически все наследие Бориса Юрьевича, которое он выстраивал 47 лет, перешло в руки этого человека.

Наследники Грачевского считают, что эти манипуляции могли повлиять на соотношение долей в компании. Белоцерковская пояснила, что только недавно узнала о разделении капитала организации. Так, оказалось, что Грачевскому принадлежат только 49 процентов всего капитала, а большей половиной владеет Григорян.

О том, что Григорян станет новым генеральным директором ООО «Ералаш» после смерти Грачевского, стало известно 30 марта. Отныне только Григорян имеет право действовать от лица компании без доверенности. Отмечается, что на данный момент имя Грачевского числится в учредителях ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш». Регистрирующий орган снял с «Ералаша» пометку о недостоверности сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности.