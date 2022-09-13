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13 сентября 2022, новость

Поклонников «Короны» стало на 800 процентов больше после смерти Елизаветы II

Королева Великобритании скончалась незадолго до выхода пятого сезона сериала
Кадр из сериала «Корона»

Аудитория сериала «Корона», посвященного истории современной британской королевской семьи, увеличилась более чем на 800 процентов после смерти Елизаветы II. Об этом сообщает Variety.

По данным аналитической компании Whip Media, в период с 9 по 11 сентября в США количество просмотров «Короны» увеличилось более чем в четыре раза по сравнению с предыдущей неделей, а во Франции за тот же период — в три раза.

Ранее британский драматург Питер Морган, написавший сценарий к сериалу «Корона», заявил о том, что съемки шестого сезона проекта будут приостановлены из-за смерти британской королевы. Морган отметил, что проект был посвящен Елизавете II: «"Корона" — это любовное письмо к ней, и мне пока нечего добавить, кроме молчания и уважения. Я ожидаю, что мы тоже прекратим съемки из уважения к королеве».

Напомним, в новом сезоне королеву сыграет Имелда Стонтон. Роль юной Елизаветы II исполнила Клер Фой. В третьем и четвертом сезонах «Короны» на смену ей пришла оскароносная Оливия Колман, исполнившая роль Елизаветы II в период 1970-80-х годов. Смотрите фотогалерею с этими и другими актрисами, запечатлевшими королеву Великобритании в кинематографе.

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, приехали ее дети и внуки.

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