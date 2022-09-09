Наверх
9 сентября 2022, новость

Звезда «Игры в кальмара» получил роль в сериале по «Звездным войнам»

Ли Джон-джэ исполнит главного героя в шоу «Звездные войны: Аколит»
Ли Джон-джэ | Источник: Legion-Media.ru

Корейский актер Ли Джон-джэ, прославившийся благодаря шоу «Игра в кальмара», получил главную мужскую роль в сериале «Звездные войны: Аколит». Об этом сообщает Deadline.

Вместе с артистом в новом проекте появятся Амандла Стенберг и Джоди Тернер-Смит. Лесли Хэдланд стала режиссером сериала, сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером. Ранее она работала над такими шоу, как «Терьеры», «Жизни матрешки» и «Черный понедельник».

Сервис потокового вещания Disney+ анонсировал шоу «Звездные войны: Аколит» в декабре 2020 года. Дата премьеры пока не объявлена.

Первый сезон южнокорейской драмы «Игра в кальмара» вышел в сентябре 2021 года и практически сразу стал самым масштабным проектом за всю историю Netflix, принеся стрим-сервису выручку в размере 900 миллионов долларов.

В июне компания Netflix анонсировала второй сезон, однако дата его выхода пока неизвестна. Режиссер Хван Дон Хек заявил, что в новых сериях вернется главный герой первого сезона Сон Ки Хун, которого играет Ли Джон-джэ.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Звездные войны: Аколит
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Игра в кальмара
Netflix анонсировал второй сезон «Игры в кальмара»
Режиссер «Игры в кальмара» раскрыл детали сюжета второго сезона
Автор «Игры в кальмара» пообещал снять «более жестокий» фильм
Американские актеры назвали лучшие фильмы и сериалы 2021 года
В Netflix подтвердили выход второго сезона «Игры в кальмара»
Фэмили, Беннифер, танцы Харди: самые смешные мемы 2021 из кино
Режиссер «Игры в кальмара» пообещал снять продолжение сериала
В Лос-Анджелесе установили куклу-убийцу из «Игры в кальмара»
26 процентов россиян высказались за запрет «Игры в кальмара»
«Игра в кальмара»: почему мир сошел с ума от сериала
В Австралии запустят свою «Игру в кальмара» с денежным призом
Злодей из «Игры в кальмара» сделал фото с матрешкой в России
СМИ: реальный номер телефона из нашумевшего сериала изменят
Новые трейлеры
Либерея: Охотники за сокровищами
Трейлер
Фабельманы
Трейлер (англ.)
Секретное вторжение
Трейлер (англ.)
Мандалорец
Трейлер (3 сезон, англ.)
Уиллоу
Трейлер (англ.)
Андор
Трейлер (англ.)
Фокус-покус 2
Трейлер (англ.)
Зачарованная 2
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь