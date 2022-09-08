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8 сентября 2022, новость

Культовое детское шоу «Телепузики» перезапустят

Герои вернутся на экраны в середине ноября
Кадр из сериала «Телепузики»

Американский стриминговый сервис Netflix анонсировал перезапуск культового детского шоу «Телепузики». О том, что знакомые зрителям персонажи с именами Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По вернутся на экраны, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Ожидается, что новые выпуски детского шоу «Телепузики» появятся на Netflix 14 ноября. По данным издания, озвучивать шоу будет актер Титус Берджесс, известный по роли Титуса Андромедона в американском сериале «Несгибаемая Кимми Шмидт».

Создатели сериала пообещали, что в новых выпусках шоу, как и в предыдущих, будет рассказываться о приключениях четырех героев, которые постепенно познают окружающий мир.

Впервые «Телепузики» предстали перед зрителями на британском канале «Би-би-си» в 1997 году. В России детская передача вышла на экраны в 2000 году. Главные герои — четыре человекообразных плюшевых создания с антенной на голове и экраном на животе.

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