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7 сентября 2022, новость

Эрнст анонсировал фильм, в котором сыграют аватары великих советских актеров

По словам генерального директора «Первого канала», артисты появятся на экране при помощи технологии DeepFake
Константин Эрнст | Источник: PersonaStars

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст анонсировал работу над ремейком культовой японской драмы Акиры Куросавы «Семь самураев». Он подчеркнул, что в фильме сыграют воссозданные с помощью технологии DeepFake советские артисты. Об этом Эрнст сообщил на просветительском марафоне «Знание 2022».

«Будет семь главных персонажей, среди которых два — существующие современные артисты, а пять — современные артисты, но в аватарах великих советских актеров в лучший их период», — отметил гендиректор «Первого».

По его словам, действие фильма будет происходить «где-то в Новороссии» во времена Гражданской войны.

Он также представил фрагмент из продолжения сериала «Диверсант», получившего подзаголовок «Идеальный штурм», в котором при помощи технологии Deep Fake на экранах в роли Григория Калтыгина появился умерший в 2010 году актер Владислав Галкин.

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