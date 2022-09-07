Эрнст анонсировал фильм, в котором сыграют аватары великих советских актеров

Константин Эрнст | Источник: PersonaStars

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст анонсировал работу над ремейком культовой японской драмы Акиры Куросавы «Семь самураев». Он подчеркнул, что в фильме сыграют воссозданные с помощью технологии DeepFake советские артисты. Об этом Эрнст сообщил на просветительском марафоне «Знание 2022».

«Будет семь главных персонажей, среди которых два — существующие современные артисты, а пять — современные артисты, но в аватарах великих советских актеров в лучший их период», — отметил гендиректор «Первого».

По его словам, действие фильма будет происходить «где-то в Новороссии» во времена Гражданской войны.