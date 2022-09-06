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6 сентября 2022, новость

«Фестиваль — и точка»: Янковский высказался о судьбе «Кинотавра»

Актер уверен, что решение проблемы с отмененным фестивалем будет найдено
Филипп Янковский

Актер Филипп Янковский в беседе с РИА «Новости» высказался по поводу судьбы фестиваля «Кинотавр», отмененного в 2022 году.

«"Кинотавр" — это просто название, бренд, который, насколько знаю, достался [Александру] Роднянскому от предыдущих владельцев. Вместо "Макдоналдс" теперь "Вкусно — и точка". "Кинотавр" ушел? Значит, будет "Фестиваль — и точка"», — поделился артист.

Также Янковский уверен, что Министерство культуры найдет оптимальное решение проблемы.

Напомним, президент «Кинотавра» Александр Роднянский, отказавшийся работать над российскими проектами, сообщил журналистам, что фестиваль не состоится в 2022 году. Проведение смотра планировалось на осень.

Позднее министр культуры Ольга Любимова отметила, что Минкультуры не исключает возможности проведения национального кинематографического фестиваля в Сочи, который займет место «Кинотавра». По ее словам, бюджет на этот проект в министерстве могут выделить. «Никто не должен лишать нас традиции в Зимнем театре встречаться и смотреть», — подчеркнула Любимова.

«Кинотавр» — открытый российский кинофестиваль, который проводился в Сочи с 1991 года. Его организаторами были Марк Рудинштейн и Олег Янковский. В 2005 году президентом «Кинотавра» стал Александр Роднянский.

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