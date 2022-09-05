Наверх
5 сентября 2022, новость

На роль Эдварда в «Сумерках» рассматривали другого актера

Джейми Кэмпбелл Бауэр не смог прийти на прослушивание из-за съемок «Суини Тодда»
Джейми Кэмпбелл Бауэр | Источник: Legion-Media.ru

Британский актер Джейми Кэмпбелл Бауэр мог исполнить роль вампира Эдварда Каллена в серии фэнтезийных фильмов «Сумерки». Об этом он рассказал в подкасте Happy Sad Confused.

Бауэр был одним из претендентов на роль вместе с актером Робертом Паттинсоном. Однако он не смог прийти на прослушивание, поскольку еще не освободился от съемок «Суини Тодда». В итоге главная роль досталась Паттинсону. Спустя некоторое время авторы фильма снова связались с Бауэром и предложили ему сыграть злодея.

«Они [продюсеры] спросили: "Эй, не хочешь прийти и сыграть плохого парня?", и я ответил: "Да, с удовольствием!" Правда, на том прослушивании я был не очень хорош», — вспоминает Бауэр. Актер признался, что в тот день он забыл свои строки из-за неопытности — Джейми было всего 19 лет.

В результате Бауэра утвердили на роль Кайуса (Кая). Персонаж появляется в «Новолунии» и двух частях «Рассвета», где выступает в качестве антагониста, одного из лидеров Вольтури, самого могущественного клана вампиров.

Джейми Кэмпбелл Бауэр — 33-летний британский актер родом из Лондона. Он известен по роли молодого Геллерта Грин-де-Вальда в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти», а также по картинам «Рок-н-рольщик», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» и сериалам «Очень странные дела» и «Городские легенды».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II
1 р.
Сумерки
Тейлор Свифт отказали в эпизодической роли в «Сумерках»
1 р.
Рок-н-рольщик
1 р.
Сумерки. Сага. Рассвет. Часть I
Городские легенды
Роберт Паттинсон
Robert Pattinson
Очень странные дела
Джейми Кэмпбелл Бауэр
Jamie Campbell Bower
1 р.
Сумерки. Сага. Рассвет. Часть II
1 р.
Сумерки. Сага. Новолуние
1 р.
Сумерки. Сага. Затмение
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
Владелец франшизы «Сумерки» перестанет выпускать фильмы в РФ
Паттинсон рассказал об экстремальном похудении для роли Бэтмена
Актер нового «Бэтмена» призвал вернуть фильм в российский прокат
Паттинсон рассказал, как его чуть не уволили из саги «Сумерки»
Роберт Паттинсон назвал Бэтмена полным фриком
Режиссер «Паразитов» снимет фантастический фильм с Паттинсоном
Враг Бэтмена Пингвин получит собственный сериал
Звезда «Сумерек» получил первую за пять лет роль
Роберту Паттинсону — 35: за что мы его любим
Съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном завершились
В форме сердца: самые запоминающиеся поцелуи из кино
Актеры и актрисы, которые нас впечатлили в 2020 году
«Довод», Калкин, карантин: самые смешные мемы 2020 года из кино
Роберт Паттинсон устроил сюрприз для юного фаната «Бэтмена»
Названы актеры, чаще других снимающиеся в откровенных сценах
Паттинсон в маске и неузнаваемый Фаррелл на съемках «Бэтмена»
Заболевший коронавирусом Паттинсон прервал съемки «Бэтмена»
Вышел тизер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Премьеры первых после пандемии блокбастеров снова перенесли
Звезда «Сумерек» сравнила съемки с нахождением в заложниках
Актер нового фильма Нолана не понял, кого сыграл
Звезды на карантине: Хопкинс пляшет, Козловский читает сказки
Роберт Паттинсон отказывается заниматься спортом ради Бэтмена
Премьеру «Бэтмена» с Паттинсоном перенесли из-за пандемии
Кристен Стюарт — 30: самые неожиданные роли иконы поколения
Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
Паттинсон признался, что был в шоке, получив роль красавчика
«Сваты» вернулись, «Паразиты» победили: киноновости недели
Режиссер показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена на съемках
Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире
Роберт Паттинсон: «Каждая новая роль может оказаться последней»
Опубликованы первые снимки Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
СМИ: у «Сумерек» появится приквел про Эдварда Каллена
Названа самая неловкая откровенная сцена в кино
Лопез, Йоханссон, Лорен: звезды и легенды на почетном «Оскаре»
Зои Кравиц станет новой Женщиной-кошкой
От дочки Деппа до Стюарт и Найтли: звезды на фестивале в Лондоне
На «Оскар»: 9 неожиданно мощных ролей актеров в фильмах 2019
Новые трейлеры
Либерея: Охотники за сокровищами
Трейлер
Фабельманы
Трейлер (англ.)
Секретное вторжение
Трейлер (англ.)
Мандалорец
Трейлер (3 сезон, англ.)
Уиллоу
Трейлер (англ.)
Андор
Трейлер (англ.)
Фокус-покус 2
Трейлер (англ.)
Зачарованная 2
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь