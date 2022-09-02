Ларс фон Триер рассказал о борьбе с болезнью Паркинсона и планах в кино

Свое состояние кинодеятель прокомментировал на онлайн пресс-конференции, организованной для СМИ в рамках Венецианского кинофестиваля , где состоялась премьера третьего сезона его сериала « Королевство ». Фон Триер признался, что диагноз ему поставили около четырех месяцев назад, однако с болезнью он жил и раньше.

Когда кинематографиста спросили о дальнейших планах в кино, он ответил, что возьмет перерыв в работе. «Я сделаю небольшой перерыв, чтобы понять, что делать дальше. Надеюсь, конечно, что мое состояние будет лучше. Это болезнь, от которой вы не избавитесь, но здесь можно работать с симптомами», — заявил фон Триер. Режиссер добавил, что ему нужно просто привыкнуть к тому, что у него тремор, и не стыдиться этого перед людьми.