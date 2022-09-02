Асмус вышла на связь после заведения на нее административного дела

Актриса Кристина Асмус появилась в соцсетях после новостей о том, что на нее составили административный протокол по делу о дискредитации армии России. В своем Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской, запрещена в РФ) она выложила неоднозначный пост.
«Если вы пришли на эту страницу за комментариями (по поводу моего образа, конечно) — то я вас разочарую. Расскажу все позже», — написала артистка. К публикации она прикрепила фото, на котором в брючном костюме позировала с дочерью от Гарика Харламова Анастасией.
Асмус не стала комментировать инцидент с заведением на нее дела. Вместо этого она поздравила обучающихся и педагогов с новым учебным годом.
О том, что на Кристину Асмус возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России, СМИ сообщили 31 августа. По информации источников, соответствующие материалы поступили в Тверской суд в августе.