Стала известна причина возбуждения дела против Кристины Асмус

В Тверском суде Москвы пояснили, по какой причине в отношении актрисы Кристины Асмус возбудили административное дело о дискредитации российской армии. Об этом стало известно РБК.
Уточняется, что протокол был составлен из-за публикации артистки в социальных сетях. Асмус «разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции», рассказали в пресс-службе суда. Сообщается, что антивоенный пост артистка опубликовала в конце февраля.
В настоящий момент дело находится на рассмотрении. За подобное правонарушение актрисе в качестве максимального наказания может грозить штраф в размере 50 тысяч рублей.
Кристина Асмус прославилась ролью Вари Черноус в сериале «Интерны». Кроме того, на ее счету работы в фильмах «Текст», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «А зори здесь тихие...», «Булки». В июле состоялась премьера сериала «Люся», в котором Кристина сыграла вместе с Данилой Козловским.
Ранее сообщалось, что Асмус вместе с Дмитрием Чеботаревым и Иваном Добронравовым снимается в сериале «РАЙцентр». Как проходят съемки — смотрите в нашем фоторепортаже.