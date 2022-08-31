Стала известна причина возбуждения дела против Кристины Асмус

Кристина Асмус

В Тверском суде Москвы пояснили, по какой причине в отношении актрисы Кристины Асмус возбудили административное дело о дискредитации российской армии. Об этом стало известно РБК.

Уточняется, что протокол был составлен из-за публикации артистки в социальных сетях. Асмус «разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции», рассказали в пресс-службе суда. Сообщается, что антивоенный пост артистка опубликовала в конце февраля.

В настоящий момент дело находится на рассмотрении. За подобное правонарушение актрисе в качестве максимального наказания может грозить штраф в размере 50 тысяч рублей.