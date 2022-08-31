Наверх
31 августа 2022, новость

Стала известна причина возбуждения дела против Кристины Асмус

Актрисе может грозить штраф в размере 50 тысяч рублей
Кристина Асмус

В Тверском суде Москвы пояснили, по какой причине в отношении актрисы Кристины Асмус возбудили административное дело о дискредитации российской армии. Об этом стало известно РБК.

Уточняется, что протокол был составлен из-за публикации артистки в социальных сетях. Асмус «разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции», рассказали в пресс-службе суда. Сообщается, что антивоенный пост артистка опубликовала в конце февраля.

В настоящий момент дело находится на рассмотрении. За подобное правонарушение актрисе в качестве максимального наказания может грозить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Кристина Асмус прославилась ролью Вари Черноус в сериале «Интерны». Кроме того, на ее счету работы в фильмах «Текст», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «А зори здесь тихие...», «Булки». В июле состоялась премьера сериала «Люся», в котором Кристина сыграла вместе с Данилой Козловским.

Ранее сообщалось, что Асмус вместе с Дмитрием Чеботаревым и Иваном Добронравовым снимается в сериале «РАЙцентр». Как проходят съемки — смотрите в нашем фоторепортаже.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Кристина Асмус
Асмус вышла на связь после заведения на нее административного дела
На Netflix подали в суд за клевету в сериале «Изобретая Анну»
Крис Рок отказался снова быть ведущим «Оскара» после пощечины от Уилла Смита
Жители Лос-Анджелеса выступили против съемок погонь в «Форсаже 10»
Положительный рейтинг Уилла Смита сильно снизился после пощечины Крису Року
Асмус и Добронравов вместе снимаются в сериале: первые фото
Уилл Смит извинился перед Крисом Роком за пощечину на «Оскаре»
Кристина Асмус получила травму во время спектакля
На актера «Тихого Дона» подали в суд из-за тезки — Героя СССР
Асмус с Козловским представили совместный сериал в Москве
Джонни Депп выпустит песню о суде с Эмбер Херд
Королёва с Тарзаном, Макеева с семьей на показе «Булок» с Асмус
Асмус высказалась об эмиграции из России
На звезду «Игры престолов» подали в суд из-за съемок в «Торе»
Асмус объяснила, почему ее вырезали из фильма Чадова
Организатор «Евровидения» подтвердил перенос конкурса из Украины
Брэдли Купер рассказал о конфликте с известным режиссером
Эзру Миллера задумали отстранить от роли Флэша
Херд о Деппе после поражения в суде: «Он фантастический актер»
Галкин пошутил о возвращении в Россию
Суд взыскал с Глюкозы миллионы за долги по мультфильму Фадеева
СМИ: из сиквела «Аквамена» могут вырезать все сцены с Эмбер Херд
Крис Рок проигнорировал призыв жены Смита помириться с актером
Бузова рассказала, как получила роль в спектакле в МХАТе
Стало известно, кто заменит покинувшую шоу Рогова Летучую
Джонни Депп сделал заявление после победы над Эмбер Херд в суде
Летучая объяснила, почему ушла из шоу с Роговым
Бузова объяснила нежелание смотреть «Дом 2» после перезапуска
Джейсон Момоа спас Эмбер Херд от увольнения из «Аквамена 2»
У Римаса Туминаса отозвали премию за вклад в российскую культуру
Организаторов «Евровидения» обвинили в подмене оценок
Асмус рассказала, почему отказывается ехать в «Форт Боярд»
Зака Снайдера обвиняют в нечестной победе на «Оскаре»
Сериал с Асмус и Козловским получил награду японского фестиваля
Киркоров объяснил, почему решил поехать на «Евровидение»
62-летний Спейси впервые после скандала получил главную роль
Гришаева призналась, что ей не понравилось участвовать в «Маске»
Эмбер Херд заявила, что Джонни Депп уговаривал ее уйти из кино
71-летний Мюррей прокомментировал жалобы на него на киноплощадке
Роль Эмбер Херд в «Аквамене 2» сократили до 10 минут
Информацию о планах Киркорова покинуть Россию опровергли
Асмус и Козловский вместе снялись в сериале: первые кадры
Зрители требуют увольнения Эмбер Херд из «Аквамена 2»
СМИ: шоу «Сегодня вечером» выйдет на экраны без Максима Галкина
Асмус с дочкой, Бледанс с сыном, Климова на премьере комедии
У актрисы Эмбер Херд диагностировали психические расстройства
71-летнего Мюррея обвинили в неподобающем поведении на съемках
Эксперты подтвердили невиновность Болдуина в выстреле на съемках
Депп отказался возвращаться к съемкам «Пиратов Карибского моря»
Литвинова поддержала Хаматову после поражения на «Золотой маске»
Новые трейлеры
Либерея: Охотники за сокровищами
Трейлер
Фабельманы
Трейлер (англ.)
Секретное вторжение
Трейлер (англ.)
Мандалорец
Трейлер (3 сезон, англ.)
Уиллоу
Трейлер (англ.)
Андор
Трейлер (англ.)
Фокус-покус 2
Трейлер (англ.)
Зачарованная 2
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь