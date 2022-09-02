Бузова рассказала об отношении к критике в свой адрес

Ольга Бузова | Источник: PersonaStars

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, как относится к критике в свой адрес. В интервью «Телепрограмме» она ответила на вопрос о том, не расстраивается ли она из-за негативных комментариев.

Бузова заявила, что ее не огорчают нападки недоброжелателей. Как уточнила телеведущая, у нее есть поклонники, которым нужна она и ее творчество.

«Я счастлива, я живу, дышу, я здорова. Я вышла на большую сцену и поняла: что бы ни происходило, мои люди всегда со мной. Я им нужна, как и мое творчество. Так что зачем мне расстраиваться?», — высказалась она.