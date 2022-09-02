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2 сентября 2022, новость

Бузова рассказала об отношении к критике в свой адрес

Певица и телеведущая ответила на вопрос, огорчают ли ее нападки недоброжелателей
Ольга Бузова | Источник: PersonaStars

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, как относится к критике в свой адрес. В интервью «Телепрограмме» она ответила на вопрос о том, не расстраивается ли она из-за негативных комментариев.

Бузова заявила, что ее не огорчают нападки недоброжелателей. Как уточнила телеведущая, у нее есть поклонники, которым нужна она и ее творчество.

«Я счастлива, я живу, дышу, я здорова. Я вышла на большую сцену и поняла: что бы ни происходило, мои люди всегда со мной. Я им нужна, как и мое творчество. Так что зачем мне расстраиваться?», — высказалась она.

Ранее стало известно о старте съемок третьего сезона шоу «Звезды в Африке» с Бузовой и Михаилом Галустяном в роли ведущих. Сообщалось, что участие в съемках примут самые сильные участники предыдущих двух сезонов, в частности Станислав Ярушин и Роза Сябитова.

В перерывах между съемками Бузова и Галустян записали совместный клип на песню «Михаил». После того, как Бузова опубликовала анонс в соцсетях, Галустян был вынужден заступиться за коллегу.

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