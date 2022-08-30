Стало известно, кто заменит Маслякова на музыкальном фестивале КВН

Юморист Дмитрий Хрусталев заменит Александра Маслякова в роли ведущего на фестивале «Голосящий КиВиН-2022», сообщает пресс-служба «Первого канала».

«Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН-2022" [покажут] 9 сентября в 21:45 на "Первом канале". Ведущий — Дмитрий Хрусталев», — говорится в пресс-релизе.

В конце июня также сообщалось, что Александр Масляков вернулся на сцену КВН.