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30 августа 2022, новость

Стало известно, кто заменит Маслякова на музыкальном фестивале КВН

Названы имя ведущего «Голосящего КиВиНа 2022» и состав жюри
Дмитрий Хрусталев

Юморист Дмитрий Хрусталев заменит Александра Маслякова в роли ведущего на фестивале «Голосящий КиВиН-2022», сообщает пресс-служба «Первого канала».

«Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН-2022" [покажут] 9 сентября в 21:45 на "Первом канале". Ведущий — Дмитрий Хрусталев», — говорится в пресс-релизе.

В состав жюри фестиваля вошли Валдис Пельш, Сергей Жилин, Дмитрий Колчин, Алла Михеева, Люся Чеботина.

Напомним, в феврале в социальных сетях КВН опубликовали видеообращение, в котором телеведущий и президент международного союза КВН Александр Масляков заявил, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры грядущего сезона. Позже стало известно, что подменят ведущего Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант.

В конце июня также сообщалось, что Александр Масляков вернулся на сцену КВН.

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