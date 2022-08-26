От Бледанс до Яглыча: звезды на премьере сериала с Прилучным

В кинотеатре «Москва» состоялась премьера остросюжетного сериала «Жизнь по вызову», показывающего изнанку индустрии эскорт-услуг. Проект первым зрителям представили создатели Сарик и Гевонд Андреасяны, а также актеры Елизавета Моряк, Наталья Рудова и Янина Студилина, Виктория Богатырева, Анна Чурина, Сергей Комаров.
Гостями премьеры стали Алена Бабенко, Владимир Яглыч, Виктория Лопырева, Марк Богатырев, София Каштанова, Алика Смехова, Эвелина Бледанс, Михаил Тройник, Роман Маякин, Екатерина Кабак, Джаник Файзиев, Дарья Повереннова, Александра Черкасова-Служитель, Анна Пескова и другие российские знаменитости.
Исполнитель главной роли Павел Прилучный не смог лично присутствовать на премьере по причине собственной свадьбы, о чем впервые публично сообщил со сцены режиссер Сарик Андреасян. Гости премьеры одними из первых передали поздравления молодоженам онлайн.
Главный герой сериала «Жизнь по вызову» — Александр Шмидт по прозвищу Мэджик (Прилучный) — владелец элитного эскорт-агентства. Его бизнес процветает, однако успех омрачен необходимостью вести двойную жизнь: для дочери, которую воспитывает один, он — топ-менеджер фирмы, оказывающей услуги консалтинга. Однако внезапно на Мэджика и его агентство открывается охота. Он может лишиться всего, что ему дорого, и ему предстоит разобраться, кто за всем этим стоит, чтобы нанести удар первым.