От Бледанс до Яглыча: звезды на премьере сериала с Прилучным

Главный герой сериала «Жизнь по вызову» — Александр Шмидт по прозвищу Мэджик (Прилучный) — владелец элитного эскорт-агентства. Его бизнес процветает, однако успех омрачен необходимостью вести двойную жизнь: для дочери, которую воспитывает один, он — топ-менеджер фирмы, оказывающей услуги консалтинга. Однако внезапно на Мэджика и его агентство открывается охота. Он может лишиться всего, что ему дорого, и ему предстоит разобраться, кто за всем этим стоит, чтобы нанести удар первым.