14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Фото: кинокомпания «Централ Партнершип»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки комедии «Я — богиня» с Александрой Бортич в главной роли.

По сюжету, наивная школьная учительница Лена (Бортич) в одночасье теряет мужа и работу, решает, что проблема в ней самой, и, по совету подруги, записывается на тренинг «Стать богиней». Результат налицо: новый имидж и поклонник. Однако Лена задается вопросом, удалось ли ей найти себя и не потерять в процессе нечто очень важное.

Фильм «Я — богиня» станет режиссерским дебютом для актрисы Ольги Дибцевой, которая, кроме того, написала сценарий и исполнила одну из главных ролей — ту самую подругу, уговорившую Лену пойти на тренинг. «Мне, конечно, было страшновато соглашаться, — рассказывает Дибцева, — но мой соавтор Саша Собичевский и наш продюсер Борис Хлебников убедили меня, что это абсолютно моя роль и что у меня получится снимать и сниматься. Это трудно, но это тот опыт, о котором я даже мечтать не могла».

В главной роли – Саша Бортич, абсолютная звезда! Я очень долго искала актрису, и, признаюсь, Саша не приходила мне в голову. Но когда она пришла на пробы, то просто озарила наш кастинг своим светом. Ольга Дибцева

Помимо Бортич и Дибцевой, в фильме снимаются Антон Васильев, Антон Филипенко, Степан Девонин и другие.

Как рассказала режиссер, идея фильма появилась, когда она проходила обучение в Московской школе кино и снимала документальную ленту о «тоталитарном женском тренинге». Работа над сценарием длилась три года, и в итоге, по словам Дибцевой, «получилась смешная, трогательная, немного грустная, романтическая история про девушку после развода».

Комедия «Я – богиня» — совместный проект кинокомпании Lookfilm, студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра Start.