Оставшись без работы и мужа, наивная школьная учительница Лена перестает понимать, чего хочет от жизни, и в отчаянии записывается на тренинг «Стать богиней». Результат не заставляет себя ждать — девушка меняет имидж и даже обзаводится влюбленным поклонником Андреем. Но удалось ли ей на самом деле найти себя и не потерять что-то очень важное?

«Я богиня» — романтическая комедия о личной свободе с Сашей Бортич в главной роли.