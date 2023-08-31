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Я богиня

2023мелодрамакомедия

Сюжет фильма:

Оставшись без работы и мужа, наивная школьная учительница Лена перестает понимать, чего хочет от жизни, и в отчаянии записывается на тренинг «Стать богиней». Результат не заставляет себя ждать — девушка меняет имидж и даже обзаводится влюбленным поклонником Андреем. Но удалось ли ей на самом деле найти себя и не потерять что-то очень важное?

«Я богиня» — романтическая комедия о личной свободе с Сашей Бортич в главной роли.

Режиссер
Ольга Дибцева
В ролях
Александра Бортич, Антон Васильев, Антон Филипенко, Сергей Ильин, Евгения Калинец, Евгений Муравич, Степан Девонин, Александр Мосин, Илья Соболев, Ольга Дибцева, Никита Брусов, Анна Екатерининская, Юлианна Михневич
Страна
Россия
Премьера
21 сентября (РФ)
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Трейлер
Кадры30
30
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