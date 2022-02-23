Валерия с Пригожиным, Барановская на премьере военной драмы

По сюжету, главная героиня фильма — журналистка Татьяна Стебельцова (Север), ранее делавшая репортажи из горячих точек, а теперь переключившаяся на светскую хронику. По заданию редакции она отправляется в Сирию, чтобы осветить выступление знаменитого дирижера Виктора Февралева (Лавроненко) на местной военной базе. В разгар мероприятия концертный зал захватывают террористы. Операцией по спасению заложников руководит бывший муж Татьяны Сергей (Куценко), для которого эта задача становится слишком личной.