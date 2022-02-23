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23 февраля 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Валерия с Пригожиным, Барановская на премьере военной драмы

Звезды первыми увидели новый фильм Олега Погодина «Сирийская соната»
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В киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялся светский показ ленты Олега Погодина «Сирийская соната». 

Фильм первым зрителям вместе с режиссером представили актеры Константин Лавроненко, Гоша Куценко, Елена Север, Максим Коновалов, Николай Шрайбер, Кирилл Одоевский, Марго Адаева и другие.

Гостями показа стали Иосиф Пригожин, Валерия, Юлия Савичева, Юлия Барановская, Эмин Агаларов, Дмитрий Красилов, Наталия Власова и многие другие знаменитости.

По сюжету, главная героиня фильма — журналистка Татьяна Стебельцова (Север), ранее делавшая репортажи из горячих точек, а теперь переключившаяся на светскую хронику. По заданию редакции она отправляется в Сирию, чтобы осветить выступление знаменитого дирижера Виктора Февралева (Лавроненко) на местной военной базе. В разгар мероприятия концертный зал захватывают террористы. Операцией по спасению заложников руководит бывший муж Татьяны Сергей (Куценко), для которого эта задача становится слишком личной.

Премьера фильма «Сирийская соната» состоится 23 февраля в 19.00 на «Первом канале».

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