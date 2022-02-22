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22 февраля 2022, новость

Киркоров к 55-летию заказал необычный торт в шоу «Кондитер»

Артист стал героем проекта с Ренатом Агзамовым
6
фотографий
6
фотографий

Героем нового выпуска реалити-шоу «Кондитер» стал Филипп Киркоров. Артист попросил Рената Агзамова изготовить юбилейный торт в честь 55-летия, которое отметит в этом году.

Зрители увидят, как готовили пятиярусный торт в форме восьмигранника. Его покрыли мастикой и украсили сусальным золотом, мозаикой и камнями из карамели. На подушках, украшающих изделие, восседал султан — сам Филипп Киркоров. 

Результат работы Агзамова не оставил певца равнодушным: «Я таким сладким еще в жизни никогда не был! Мой любимый шоколад! Можно попробовать? И лампа Аладдина! У меня мечта: поставить мюзикл "Аладдин" в Москве. Это моя голливудская мечта — бродвейский мюзикл».

В рамках проекта «Кондитер» на телеканале «Пятница!» кулинары-любители и профессиональные пекари соревнуются за титул лучшего кондитера страны и денежный приз — один миллион рублей. 

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