Киркоров к 55-летию заказал необычный торт в шоу «Кондитер»

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Героем нового выпуска реалити-шоу «Кондитер» стал Филипп Киркоров. Артист попросил Рената Агзамова изготовить юбилейный торт в честь 55-летия, которое отметит в этом году.

Зрители увидят, как готовили пятиярусный торт в форме восьмигранника. Его покрыли мастикой и украсили сусальным золотом, мозаикой и камнями из карамели. На подушках, украшающих изделие, восседал султан — сам Филипп Киркоров.

Результат работы Агзамова не оставил певца равнодушным: «Я таким сладким еще в жизни никогда не был! Мой любимый шоколад! Можно попробовать? И лампа Аладдина! У меня мечта: поставить мюзикл "Аладдин" в Москве. Это моя голливудская мечта — бродвейский мюзикл».