Наверх
21 февраля 2022, статьяЮбилеи

Вера Алентова отмечает 80-летний юбилей

Праздничный вечер актриса проведет на сцене
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Народная артистка России Вера Алентова отметит 80-летие на сцене Театра имени А. С. Пушкина, где предстанет перед зрителями в образе Мадам Рубинштейн в спектакле-бенефисе.

«В мой день рождения, 21 февраля, буду играть “Мадам Рубинштейн”. Как правило, я всегда играю в день рождения и считаю, что это самое приятное времяпровождение», — рассказала актриса журналистам.

В Театре имени А. С. Пушкина 11 февраля состоялась премьера спектакля-бенефиса «Мадам Рубинштейн», приуроченного к юбилею ведущей актрисы. Пьеса драматурга Джона Мисто ставится в Москве впервые, текст был адаптирован переводчиками Ольгой Варшавер и Татьяной Тульчинской специально для Театра имени Пушкина. Алентова играет роль Хелены Рубинштейн — упорной и эксцентричной бизнес-леди, создавшей свою империю красоты.

Свою героиню актриса назвала большой авантюристкой, в которой непросто разобраться. По ее словам, ей хотелось найти что-то новое, интересное не только старшему поколению, но и среднему и даже молодому. Отвечая на вопрос про совмещение работы в кино и театре, Алентова призналась, что это нелегко, поэтому она старается разводить их по времени.

Поздравления худрука

Режиссер постановки, художественный руководитель театра Евгений Писарев назвал Алентову верным и преданным человеком.

«Наверное, я это уже говорил и, наверное, это прозвучит довольно банально, но это очень верно. Вот опять я говорю слово “верно”. Потому что Вера Валентиновна верная и верящая. В данном случае, мне кажется, ее имя очень соответствует ее характеру, она невероятно преданный и верный человек, она уже около 60 лет предана вот этому театру, хотя были разные предложения и разные времена у этого театра», — сказал Писарев журналистам.

Она верна своей профессии и верна своей семье, добавил он. «Это очень командный человек, семейный человек. Это ее очень сильно отличает от Елены Рубинштейн, которая тоже, безусловно, очень волевая и цельная личность, но Елена Рубинштейн — абсолютная одиночка, человек, который презрел всех остальных, и человек, который двигался вперед, продвигая себя и свое имя. Этого не скажешь про Веру Валентиновну. Она все-таки человек, который служит своему делу, служит театру», — отметил Писарев.

Он также рассказал, что когда сам только пришел в театр, играл в массовке, а Алентова исполняла главные роли, по прошествии времени они уже играли вместе, а потом актриса согласилась сыграть в одной из первых его постановок, пойдя на риск и эксперимент. «У нас сложились прекрасные человеческие отношения», — подчеркнул режиссер.

«Все не случайно»

К юбилею Веры Алентовой: 10 любимых фильмов с актрисой

В преддверии юбилея актриса представила свою автобиографию «Все не случайно». «Книга получилась очень личной, и я волнуюсь за нее как за рожденное дитя. Она не только обо мне, моих счастливых днях и мучительных исканиях. Она о коллегах со звучными именами и совсем неизвестными, которым я благодарна. О дорогих и близких мне людях, о биении наших сердец», — привели в пресс-службе театра слова Алентовой.

Там отметили, что в книге актриса вспоминает о своих ошибках и неудачах и не боится показаться читателям смешной, слабой, а подчас и отчаявшейся. Автобиография народной артистки «Все не случайно» вышла в издательстве «Эксмо».

Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году окончила Школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького. В 1965 году была принята в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, в котором служит и сегодня. На сцене и в кино Алентова сыграла десятки ролей. Широкую известность получила после выхода картины Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», где исполнила роль Екатерины Тихомировой.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Вера Алентова
Москва слезам не верит
Накануне 80-летия Алентова представила книгу о своей жизни
87-летний Александр Ширвиндт вернется на сцену Театра сатиры
Асмус и другие звезды поздравили Александра Петрова с 33-летием
По «Острым козырькам» поставят танцевальный спектакль
Джим Керри накануне 60-летия написал стихи о смерти
Хабенский отметит 50-летний юбилей на сцене МХТ
Джареду Лето — 50: восемь радикальных перевоплощений актера
Деревянко покинул свой единственный спектакль в Театре Моссовета
Ольга Бузова готова сыграть в восстановленном «Чудесном грузине»
20 лет «Властелину колец»: что стало со звездами фильма
Евгений Миронов отмечает 55-летие на репетициях в театре
Хабенский вернул Мороз в МХТ и разрешил Богомолову открыть сезон
Джоан Роулинг не пригласили на двадцатилетие «Гарри Поттера»
Нашумевший спектакль с Бузовой сняли с репертуара МХАТа
Богомолов сыграл женскую роль, отобранную у актрисы Зудиной
Виктор Сухоруков отмечает 70-летие
Бузова намекнула на полумиллионную задолженность МХАТа перед ней
Худрук МХАТ им. Горького покинул свой пост
Хабенский вернул спектакль Богомолова в МХТ им. Чехова
Бузова возмутилась из-за отмены спектакля с ее участием во МХАТе
Константин Хабенский назначен худруком МХТ имени Чехова
Богомолов заменил в спектакле Зудину Миркурбановым
85-летний Леонид Куравлев принимает поздравления с юбилеем
87-летний Александр Ширвиндт объявил об уходе с поста худрука
Певцов уйдет из штата «Ленкома» ради работы в Госдуме
88-летний Станислав Любшин госпитализирован после спектакля
Во МХАТе рассказали о возможных изменениях в спектакле с Бузовой
Внука Андрея Миронова включили в труппу «Ленкома»
На спектакль с Асмус потратят более 7 млн рублей
Меньшиков ушел с поста директора Театра имени Ермоловой
Владимир Вдовиченков отмечает 50-летний юбилей
Бузова ответила на критику Безрукова после выступления во МХАТе
Старейшая актриса Петербурга умерла на 100-м году жизни
79-летняя Алентова впервые выйдет на сцену после смерти Меньшова
Малахов пожалел 87-летнюю Доронину из-за Бузовой во МХАТе
СМИ: МХАТ продлил договор с Ольгой Бузовой
Владимира Меньшова проводили в последний путь овациями
Меньшова сообщила о возвращении Алентовой домой
Алентову перевели в реанимацию после смерти Владимира Меньшова
Бузова резко ответила на критику Михалкова в свой адрес
Подтвердилась госпитализация Веры Алентовой
Аронову и Железняк наградили за лучшие роли в театре
Бузова высоко оценила свое выступление на сцене МХАТ
Бузова сыграет саму себя в спектакле про Сталина
Алена Яковлева отмечает 60-летие
Все без ума от Паучка! Тому Холланду — 25: за что мы его любим
К 95-летию Мэрилин Монро: мудрые цитаты и роскошные фото дивы
Джорджу Клуни — 60: шесть любопытных фактов об актере
Цыганов удивил гримом для новой роли
10 лет «Игре престолов»: по чему мы скучаем больше всего
Новые трейлеры
The Телки
Трейлер
Базз Лайтер
Дублированный трейлер
Мажор
Трейлер (4 сезон)
Элвис
Дублированный трейлер
Наш флаг означает смерть
Трейлер (рус.)
Части нее
Трейлер (англ., рус. суб.)
Чип и Дейл спешат на помощь
Тизер-трейлер (англ.)
Аббатство Даунтон 2
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь