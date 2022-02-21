Вера Алентова отмечает 80-летний юбилей

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МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Народная артистка России Вера Алентова отметит 80-летие на сцене Театра имени А. С. Пушкина, где предстанет перед зрителями в образе Мадам Рубинштейн в спектакле-бенефисе.

«В мой день рождения, 21 февраля, буду играть “Мадам Рубинштейн”. Как правило, я всегда играю в день рождения и считаю, что это самое приятное времяпровождение», — рассказала актриса журналистам.

В Театре имени А. С. Пушкина 11 февраля состоялась премьера спектакля-бенефиса «Мадам Рубинштейн», приуроченного к юбилею ведущей актрисы. Пьеса драматурга Джона Мисто ставится в Москве впервые, текст был адаптирован переводчиками Ольгой Варшавер и Татьяной Тульчинской специально для Театра имени Пушкина. Алентова играет роль Хелены Рубинштейн — упорной и эксцентричной бизнес-леди, создавшей свою империю красоты.

Свою героиню актриса назвала большой авантюристкой, в которой непросто разобраться. По ее словам, ей хотелось найти что-то новое, интересное не только старшему поколению, но и среднему и даже молодому. Отвечая на вопрос про совмещение работы в кино и театре, Алентова призналась, что это нелегко, поэтому она старается разводить их по времени.

Поздравления худрука

Режиссер постановки, художественный руководитель театра Евгений Писарев назвал Алентову верным и преданным человеком.

«Наверное, я это уже говорил и, наверное, это прозвучит довольно банально, но это очень верно. Вот опять я говорю слово “верно”. Потому что Вера Валентиновна верная и верящая. В данном случае, мне кажется, ее имя очень соответствует ее характеру, она невероятно преданный и верный человек, она уже около 60 лет предана вот этому театру, хотя были разные предложения и разные времена у этого театра», — сказал Писарев журналистам.

Она верна своей профессии и верна своей семье, добавил он. «Это очень командный человек, семейный человек. Это ее очень сильно отличает от Елены Рубинштейн, которая тоже, безусловно, очень волевая и цельная личность, но Елена Рубинштейн — абсолютная одиночка, человек, который презрел всех остальных, и человек, который двигался вперед, продвигая себя и свое имя. Этого не скажешь про Веру Валентиновну. Она все-таки человек, который служит своему делу, служит театру», — отметил Писарев.

Он также рассказал, что когда сам только пришел в театр, играл в массовке, а Алентова исполняла главные роли, по прошествии времени они уже играли вместе, а потом актриса согласилась сыграть в одной из первых его постановок, пойдя на риск и эксперимент. «У нас сложились прекрасные человеческие отношения», — подчеркнул режиссер.

«Все не случайно»

В преддверии юбилея актриса представила свою автобиографию «Все не случайно». «Книга получилась очень личной, и я волнуюсь за нее как за рожденное дитя. Она не только обо мне, моих счастливых днях и мучительных исканиях. Она о коллегах со звучными именами и совсем неизвестными, которым я благодарна. О дорогих и близких мне людях, о биении наших сердец», — привели в пресс-службе театра слова Алентовой.

Там отметили, что в книге актриса вспоминает о своих ошибках и неудачах и не боится показаться читателям смешной, слабой, а подчас и отчаявшейся. Автобиография народной артистки «Все не случайно» вышла в издательстве «Эксмо».