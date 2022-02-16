Накануне 80-летия Алентова представила книгу о своей жизни

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МОСКВА /ТАСС/. Презентация автобиографии народной артистки России Веры Алентовой «Все не случайно» прошла в понедельник в Театре имени А. С. Пушкина, где 11 февраля состоялась премьера спектакля-бенефиса «Мадам Рубинштейн», приуроченного к 80-летию актрисы. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Книга получилась очень личной, и я волнуюсь за нее как за рожденное дитя. Она не только обо мне, моих счастливых днях и мучительных исканиях. Она о коллегах со звучными именами и совсем неизвестными, которым я благодарна. О дорогих и близких мне людях, о биении наших сердец», — привели в пресс-службе слова Веры Алентовой.

Там отметили, что в книге актриса вспоминает о своих ошибках и неудачах и не боится показаться читателям смешной, слабой, а подчас и отчаявшейся. Автобиография народной артистки «Все не случайно» вышла в издательстве «Эксмо».

Вместе с Верой Алентовой презентацию посетила ее дочь Юлия Меньшова.

Спектакль к юбилею

Вера Алентова 21 февраля отметит 80-летие. В праздничный вечер актриса выйдет на сцену в спектакле «Мадам Рубинштейн». Пьеса драматурга Джона Мисто ставится в Москве впервые, текст был адаптирован переводчиками Ольгой Варшавер и Татьяной Тульчинской специально для Театра имени Пушкина. Алентова играет роль Хелены Рубинштейн — упорной и эксцентричной бизнес-леди, создавшей свою империю красоты.

Свою героиню артистка ранее назвала большой авантюристкой, в которой непросто разобраться. «Выбор пьесы на немолодую актрису очень сложный, хотелось найти что-то новое, интересное не только старшему поколению, но и среднему и даже молодому», — рассказала журналистам Алентова.

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