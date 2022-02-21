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21 февраля 2022, новость

Невский рассказал о планах экранизировать популярную видеоигру

«Русский Шварценеггер» обсуждает съемки адаптации с международными дистрибьюторами на кинорынке EFM
Александр Невский | Источник: PersonaStars

Российский актер и режиссер Александр Невский, называющий себя «русским Шварценеггером», рассказал о планах экранизировать популярную видеоигру «Серьезный Сэм» (в оригинале — Serious Sam). Об этом кинематографист сообщил в Twitter.

«Наблюдая жесть и негатив, которыми переполнены международные и российские СМИ, я понимаю, что пора вернуться к разработке фильма #серьезныйсэм (или — #крутойневский) и добавить позитива!» — написал актер в соцсети.

Он добавил, что обсуждает съемки адаптации с международными дистрибьюторами на кинорынке EFM. О том, когда выйдет картина, Невский не рассказал.

Serious Sam — серия видеоигр в жанре шутер от первого лица, основные части которой были разработаны хорватской компанией Croteam. Франшиза известна черным юмором и харизматичным главным героем.

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