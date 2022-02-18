Тодоренко рассказала о зарплате телеведущих

Регина Тодоренко

Популярная ведущая Регина Тодоренко озвучила свою зарплату в начале карьеры на телевидении. О заработке она рассказала в сторис Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

«Десять лет назад я начинала [карьеру на телевидении] бесплатно. Просто чтобы взяли на телик», — написала Тодоренко. Знаменитость отметила, что после прохождения стажировки ей начали платить 500 долларов за один съемочный день.

Она также заявила, что опытные ведущие могут получать от трех до пяти тысяч долларов (от 225 тысяч рублей до 375 тысяч рублей) за смену. Зарплата на телевидении «суперпрофессионала» с высоким кредитом доверия и рейтингом начинается от десяти тысяч долларов (750 тысяч рублей), добавила ведущая. Тодоренко не уточнила, идет ли речь о заработке на российском или зарубежном телевидении.