Новые костюмы и Батрутдинов в жюри: первый выпуск новой «Маски»

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

В новом сезоне на сцену вышли 14 абсолютно новых героев. Под масками Джокера, Дракона, Козерога, Леопарда, Лошади, Малыша, Монстрика, Мухомора, Осьминога, Павлина, Пса, Пончика, Пчелы и Анубиса скрываются звезды кино, шоу-бизнеса, спорта и соцсетей.

По правилам шоу, участники разделены на группы по несколько исполнителей. После выступления каждой группы члены жюри и зрители проводят голосование, выбирая номинанта на выбывание. В конце выпуска одного из них спасают зрители, второго – жюри. Оставшийся участник раскрывает свою личность и покидает проект.