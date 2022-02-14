Новые костюмы и Батрутдинов в жюри: первый выпуск новой «Маски»

На телеканале НТВ стартовал третий сезон популярного музыкального шоу «Маска». К своим обязанностям звездных судей вернулись Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко, кроме того, к ним в этом году присоединился финалист второго сезона Тимур Батрутдинов. Ведущим шоу вновь выступает Вячеслав Макаров.
В новом сезоне на сцену вышли 14 абсолютно новых героев. Под масками Джокера, Дракона, Козерога, Леопарда, Лошади, Малыша, Монстрика, Мухомора, Осьминога, Павлина, Пса, Пончика, Пчелы и Анубиса скрываются звезды кино, шоу-бизнеса, спорта и соцсетей.
По правилам шоу, участники разделены на группы по несколько исполнителей. После выступления каждой группы члены жюри и зрители проводят голосование, выбирая номинанта на выбывание. В конце выпуска одного из них спасают зрители, второго – жюри. Оставшийся участник раскрывает свою личность и покидает проект.
В конце первого выпуска в номинации оказались Монстрик, Лошадь и Пончик. Зрители в студии спасли Монстрика. Жюри также приняло решение провести среди зрителей голосование, по итогам которого обе оставшиеся маски остались в проекте.