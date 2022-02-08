Умерла лошадь Пирожок из «Клана Сопрано»

Лошадь Пирожок из сериала «Клан Сопрано» скончалась в возрасте 23 лет после нескольких лет борьбы с лошадиной болезнью Кушинга, сообщает The Sun.

Лошадь, также известная как Голди, жила на частной ферме в Нью-Джерси. По словам ее хозяйки Кимберли Мартин, животное было не скаковым, а выездным, однако в сериале Пирожок появляется именно как скаковая лошадь. В сценах скачек ее заменяла лошадь-дублер.

«Если внимательно смотреть эпизоды скачек и быть настоящим поклонником "Клана Сопрано", можно увидеть, что у скаковой лошади на голове белое пятно», — рассказывала Кимберли в одном из интервью.

Пирожку посвящен пятый эпизод четвертого сезона «Клана Сопрано». Скаковая лошадь была настоящей любимицей босса криминальной «семьи» Тони Сопрано (Джеймс Гандольфини).