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7 февраля 2022, новость

18-летняя дочь Меладзе спела на украинском «Голосе»

Лия Меладзе приняла участие в слепых прослушиваниях

Дочь Константина Меладзе Лия приняла участие в слепых прослушиваниях украинской версии шоу «Голос».

18-летняя Лия в третьем выпуске 12-го сезона шоу «Голос страны» представила композицию Hallelujah Леонарда Коэна.

К девушке повернулись все судьи проекта, не знавшие, что перед ними выступает дочь известного композитора. Своей наставницей она выбрала Надю Дорофееву.

Во время загрузки произошла ошибка.

В инстаграме она поблагодарила пользователей соцсетей за поддержку и критику. «Я буду работать над собой, я буду делать все, чтобы звучать лучше! Я обожаю музыку, обожаю сцену, обожаю этот проект и обожаю вас», — написала Лия.

«Голос страны» — украинское вокальное телевизионное шоу телеканала «1+1», адаптация оригинального формата The Voice of Holland, впервые появившегося в эфире голландского ТВ на канале RTL в 2010 году. Советский и украинский композитор Константин Меладзе был одним из первых продюсеров украинской версии.

Напомним, ранее стали известны подробности о девятом сезоне шоу «Голос. Дети». Наставниками детской версии проекта станут Егор КридПолина Гагарина и Баста, а первый выпуск выйдет в эфир «Первого канала» 11 февраля.

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