Названы имена наставников нового сезона детского «Голоса»

Егор Крид

В новом сезоне музыкального шоу «Голос. Дети» наставниками станут Егор Крид, Полина Гагарина и Баста. Об этом сообщили представители «Первого канала». Первый выпуск нового сезона будет показан 11 февраля.

Известно, что из множества претендентов к участию в «слепых прослушиваниях» были допущены 110 вокалистов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В частности, участницей нового детского «Голоса» станет юная певица с острова Маврикий.

На первом этапе наставники наберут команды по 15 юных вокалистов в каждой, затем придет очередь этапов отсева, а кульминацией сезона станут прямые эфиры, где судьбу конкурсантов будут решать зрители.