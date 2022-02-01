Наверх
1 февраля 2022, новость

Названы имена наставников нового сезона детского «Голоса»

Стали известны подробности о девятом сезоне популярного проекта
Егор Крид

В новом сезоне музыкального шоу «Голос. Дети» наставниками станут Егор Крид, Полина Гагарина и Баста. Об этом сообщили представители «Первого канала». Первый выпуск нового сезона будет показан 11 февраля.

Известно, что из множества претендентов к участию в «слепых прослушиваниях» были допущены 110 вокалистов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В частности, участницей нового детского «Голоса» станет юная певица с острова Маврикий.

На первом этапе наставники наберут команды по 15 юных вокалистов в каждой, затем придет очередь этапов отсева, а кульминацией сезона станут прямые эфиры, где судьбу конкурсантов будут решать зрители.

Ведущими проекта вновь выступят Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Полина Гагарина
Дмитрий Нагиев
Баста
Василий Вакуленко
Егор Крид
Голос. Дети
Агата Муцениеце
13-летняя дочь Барановской и Аршавина пришла в «Новые танцы»
Финалистка детского «Голоса» назвала условие попадания на шоу
Названа самая богатая звезда российского шоу-бизнеса
Победитель шоу «Голос. Дети» рассказал, как потратит миллион
Шнуров объяснил конфликты с Бастой и Гагариной в «Голосе»
Дочь Трофима ответила на критику выступления в детском «Голосе»
Светлана Лобода заразилась коронавирусом
Лобода запретила 9-летней дочери участвовать в «Голос. Дети»
Нагиев утешил участницу «Голос. Дети» словами о «пожилой» Лободе
Крид, Нагиев, Лобода на съемках шоу «Голос. Дети»: первые фото
Егор Крид опубликовал первые фото со съемок детского «Голоса»
Стали известны имена новых наставников шоу «Голос. Дети»
Полина Гагарина встретилась с подопечными из шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу сняла новогодний клип с участниками «Голоса. Дети»
Алсу зарегистрировала имя дочери в качестве товарного знака
Безруков вернулся к образу Саши Белого в клипе Тимати и Крида
Баста прокомментировал скандал вокруг его подопечной в «Голосе»
Лобода поздравила подопечную из «Голоса. Дети» с важной победой
Крид посмеялся над ставшим новым «Холостяком» Тимати
Названы наставники девятого сезона шоу «Голос»
Названа самая богатая российская звезда
Подопечная Басты победила в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети»
Объявлены финалисты детского «Голоса»
Участников шоу «Голос. Дети» проверили на коронавирус
Участница детского «Голоса» устроила Гагариной истерику в эфире
Козловский и Петров хотят сняться вместе
Крид, Барановская и Лазарев на фестивале «Жара» в Сочи
Бузова, Собчак, Крид: как прошел пресс-завтрак премии «Муз-ТВ»
Нагиев, Гагарина, Баста, Меладзе на съемках шоу «Голос. Дети»
Названы наставники нового сезона «Голос. Дети»
Актриса, сыгравшая возлюбленную Крида, столкнулась с травлей
Бузова, Брежнева, Гагарина на съемках новогоднего шоу ТНТ
Асмус снова снялась в откровенной сцене и возмутила публику
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом»
Ревва, Акиньшина, Кошкина на премьере фильма с Кридом
Бузова, Серябкина, Крид на съемках новогоднего концерта
Асмус, Шепелев, Собчак на премьере фильма «Текст»
Ержан Максим представил клип на песню для «Детского Евровидения»
Микелла Абрамова с мамой снялась в шоу Регины Тодоренко
Лобода впервые высказалась о победе дочери Алсу в «Голосе. Дети»
Дима Билан объяснил нежелание возвращаться в «Голос»
Ержан Максим поедет на «Детское Евровидение»
Ольга Бузова стала самой успешной женщиной шоу-бизнеса в России
Жуткие котики и робот-Крид: киноновости недели
Крид «женился» на Патриаршем мосту в Москве
11-летняя дочь Алсу выпустила дебютный клип с Ержаном Максимом
Егор Крид и Юлия Александрова вместе снимаются в кино
Ержан Максим пострадал на съемках клипа с дочкой Алсу
Дочь Алсу сняла дебютный клип вместе с Ержаном Максимом
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Новые трейлеры
Невыносимая тяжесть огромного таланта
Дублированный трейлер
Эластико: Двенадцатый игрок
Трейлер
Взбудораженные: Битва за Uber
Трейлер (англ.)
Космические силы
Трейлер (2 сезон, англ., рус. суб.)
Анчартед: На картах не значится
Дублированный трейлер №3
Гонка со временем
Дублированный трейлер
Борьба со льдом
Дублированный трейлер
Артек. Большое путешествие
Тизер-трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь