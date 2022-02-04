Михалкову на премьере ее первого сериала поддержала семья

В московском кинотеатре « Художественный » прошла премьера сериала « Номинация ». Надежда Михалкова , для которой он стал дебютной режиссерской работой, также выступила автором сценария и исполнила главную роль. Вместе с ней по красной дорожке прошли генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев , генеральные продюсеры кинокомпании «Медиаслово» Данила Шарапов и Петр Ануров, а также артисты проекта: Анна Михалкова , Владимир Мишуков , Ольга Остроумова и другие.

Мини-сериал «Номинация» рассказывает историю младшей дочери крупной кинематографической династии Веры. Она дает дерзкое интервью, в котором говорит все, что думает о современной российской киноиндустрии. Причина такой дерзости – роль в голливудском блокбастере, которая вот-вот сделает Веру звездой мирового масштаба. Однако съемки блокбастера срываются, и, чтобы спасти остатки своей репутации, Вера берется снимать халтурный заказной фильм. Однако, неожиданно для нее самой, эта работа становится главной в ее жизни.