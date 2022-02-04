Наверх
4 февраля 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Михалкову на премьере ее первого сериала поддержала семья

Надежда Михалкова представила свою дебютную режиссерскую работу – сериал «Номинация»
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

В московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала «Номинация». Надежда Михалкова, для которой он стал дебютной режиссерской работой, также выступила автором сценария и исполнила главную роль. Вместе с ней по красной дорожке прошли генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев, генеральные продюсеры кинокомпании «Медиаслово» Данила Шарапов и Петр Ануров, а также артисты проекта: Анна Михалкова, Владимир Мишуков, Ольга Остроумова и другие.

Гостями вечера и первыми зрителями стали близкие и друзья создателей сериала, представители киноиндустрии и российские знаменитости: Татьяна Михалкова, Артем Михалков, Арина Шарапова, Антон и Дарья Златопольские, Андрей и Ольга Бурковские, Сарик Андреасян и Лиза Моряк, Оксана Акиньшина, Анна Меликян, Нателла Крапивина, Александр Цыпкин, Резо Гигинеишвили, Анна Калашникова, Светлана Камынина, Мария Шалаева, Яна Гладких и другие.

Мини-сериал «Номинация» рассказывает историю младшей дочери крупной кинематографической династии Веры. Она дает дерзкое интервью, в котором говорит все, что думает о современной российской киноиндустрии. Причина такой дерзости – роль в голливудском блокбастере, которая вот-вот сделает Веру звездой мирового масштаба. Однако съемки блокбастера срываются, и, чтобы спасти остатки своей репутации, Вера берется снимать халтурный заказной фильм. Однако, неожиданно для нее самой, эта работа становится главной в ее жизни.

Четырехсерийный драматический сериал «Номинация» выйдет 7 февраля. Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Артем Михалков
Резо Гигинеишвили
Снигирь с Цыгановым, Варнава на премьере фильма с Ходченковой
Светлана Камынина
Владимир Мишуков
Толкалина, Мерзликин, Власенко представили совместный сериал
Арина Шарапова
Надежда Михалкова
Муцениеце, Прилучный и другие на премьере романтической комедии
Оксана Акиньшина
Ольга Остроумова
Муцениеце, Топольницкая, Галич, Имоджен Путс на премьере фильма
Джаник Файзиев
Анна Калашникова
Бондарчук с женой, Акиньшина на премьере сериала Козловского
Яна Гладких
Александр Цыпкин
Круз, Ривз, торты и самолеты: звезды, делавшие щедрые подарки
Номинация
Андрей Бурковский
Орбакайте с дочкой, Крид, Билан: все звезды на «Голубом огоньке»
Сарик Андреасян
Мария Шалаева
Бузова на тигре, Niletto, Кока и другие в новогоднем Comedy Club
Нателла Крапивина
Анна Меликян
Кудрявцева с дочкой, Стеклова с внуком: звезды на премьере
Анна Михалкова
Лолита, Орбакайте и дух 90-х: съемки новогодней ночи на «Первом»
Янковский с женой, Петров с возлюбленной на премьере фильма
Бледанс с сыном, Киркоров с дочкой: звезды на премьере кинохита
Пегова, Судзиловская, Безрукова на показе «Свингеров» с Нагиевым
Киркоров с детьми, Бузова и Ургант представили новые «Елки»
Седокова, Богомолов на премьере сиквела «Секса в большом городе»
Безрукова и Водонаева на премьере сериала о молодом рэпере
Сару Джессику Паркер на премьере поддержали муж и сын
От Коки и Милохина до Билана и Реввы: все звезды на «Песне года»
Зудина, Смехова, Борщева: звезды на премьере фильма Спилберга
Утяшева, Манижа, Муцениеце на премьере «Дома Gucci»
Толкалина и Судзиловская на премьере фильма с Кристен Стюарт
Ирина Шейк посетила показ фильма с Брэдли Купером
Безрукова, Климова, Кожевникова на премьере с Федоровым
Петров с возлюбленной, Виторган, Добронравов на кинопремьере
Валерия, Барановская, Борщева на премьере фильма с Нагиевым
Бледанс, Тодоренко, Киркоров с детьми на премьере мультфильма
Моргенштерн с женой, Асмус с сестрой: звезды на премьере шоу
МакSим, Бузова, Дава, Милохин: звезды на 25-летии «Муз-ТВ»
Сальма Хайек получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Собчак с мужем, Толстоганова и другие на кинопремьере
Петренко, Миронова и Агутин представили совместный фильм
Водонаева, Бондарчук с женой на показе сериала с Цыгановым
Леди Гага и Джаред Лето представили «Дом Gucci» в Лондоне
Безрукова и сын Верника на премьере нового фильма с Джоли
Звезда «Хода королевы» появилась на премьере нового фильма
Бикович и Депп представили совместный проект
Шпица и Курцын стали лицами телеканала
Джоли появилась на премьере «Вечных» с детьми
Судзиловская, Бондарчук, Водонаева: звезды на премьере «Чаки»
Ревва, Михалкова, Водонаева на премьере фильма с Галустяном
Снигирь, Литвинова, Тарасова на кинофестивале в Петербурге
Лопез поддержала Аффлека на премьере фильма
Муцениеце, Хрусталев с женой и другие на премьере «Бонда»
Лада Дэнс, Линда, Газманов, Буланова спели на концерте «Муз-ТВ»
Собчак с мужем, Глюкоза на премьере фильма Бондарчука об отце
Звезды и монархи на премьере последнего фильма о Бонде с Крэйгом
Ефремов, Варнава, дети Виторгана и другие на премьере «Общаги»
Табаков с мамой, Бондарчук с женой на громких премьерах в Сочи
Гришаева с сыном, Кяро и другие звезды на кинопремьере
Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре»
Новые трейлеры
The Телки
Тизер
Предложение
Трейлер (англ.)
Убивая Еву
Трейлер (4 сезон, англ.)
Разочарование
Трейлер (4 сезон, англ.)
Воланд
Тизер-трейлер
Невыносимая тяжесть огромного таланта
Дублированный трейлер
Эластико: Двенадцатый игрок
Трейлер
Взбудораженные: Битва за Uber
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь