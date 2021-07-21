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21 июля 2021, фоторепортажСъемки

Анна Михалкова снимается вместе с сестрой в ее первом сериале

Надежда Михалкова дебютирует в качестве режиссера многосерийного проекта
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Надежда Михалкова приступила к съемках своего первого драматического сериала. Он получил название «Номинация» и расскажет о семье кинематографистов.

Одну из главных ролей в проекте вместе с Надеждой исполнит Анна Михалкова, актрисы сыграют сестер. 

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По сюжету, младшая представительница кинематографической династии Вера (Надежда Михалкова) в поисках хоть какой-то работы берется по совету матери Агафьи (Людмила Максакова) снимать халтурный заказной фильм. Но неожиданно Вера меняет сценарий, взяв за основу последний, неснятый сценарий своего покойного отца. А обстоятельства складываются таким образом, что теперь ей предстоит снимать в своей картине и старшую сестру, и родную мать, с которыми у нее и без того были непростые отношения. 

По словам продюсера, для Надежды Михалковой проект является достаточно личным и наполненным иронией и важными смыслами — это взгляд на мир российского кинематографа и одновременно на семейные ценности.

В моей истории три сильные женщины с разной судьбой проходят через испытания, пытаются исправить совершенные ошибки и стараются принять друг друга такими, какими они являются на самом деле.
Надежда Михалкова

Сериал «Номинация» будет состоять из четырех эпизодов и выйдет на Okko.

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