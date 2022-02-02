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2 февраля 2022, новость

Роберт Паттинсон назвал Бэтмена полным фриком

Актер высказался об отношении к своему персонажу в новом супергеройском фильме
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Британский актер Роберт Паттинсон рассказал об отношении к Бэтмену. Об этом сообщает издание Total Film.

Исполнитель главной роли в новом фильме о супергерое назвал своего персонажа полным фриком. Он отметил, что раньше его интересовали совсем другие проекты.

«Очевидно, что для актера это настоящая жемчужина. Но я никогда не думал, что буду близок к этому [проекту], особенно учитывая те роли, которые меня привлекали раньше. И мои агенты такие: "Интересно, мы думали, что ты хочешь играть лишь полных фриков". И я отвечал: "Он и есть фрик!"», — вспомнил Паттинсон.

Он признался, что в детстве был большим фанатом фильмов о Бэтмене. Актер заявил, что внутри этого героя огромная травма, поэтому он выстроил сложный психологический механизм, чтобы справиться с ней.

Ранее вышел трейлер к новому фильму «Бэтмен». Помимо Паттинсона в актерский состав картины также вошли Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие артисты. Режиссером фильма выступил Мэтт Ривз.

Российская премьера нового «Бэтмена» в кино состоится 3 марта 2022 года.

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