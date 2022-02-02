Роберт Паттинсон назвал Бэтмена полным фриком

Исполнитель главной роли в новом фильме о супергерое назвал своего персонажа полным фриком. Он отметил, что раньше его интересовали совсем другие проекты.

«Очевидно, что для актера это настоящая жемчужина. Но я никогда не думал, что буду близок к этому [проекту], особенно учитывая те роли, которые меня привлекали раньше. И мои агенты такие: "Интересно, мы думали, что ты хочешь играть лишь полных фриков". И я отвечал: "Он и есть фрик!"», — вспомнил Паттинсон.