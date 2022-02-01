Толкалина, Мерзликин, Власенко представили совместный сериал

Главный герой комедии Борис (Мерзликин) — бандит, в чьи «обязанности» входят шантаж, пытки и убийства. Однажды он решает завязать с криминалом и открыть кондитерскую. Борис сообщает об этом боссу (Алексей Серебряков), а вскоре после этого «просыпается» в морге с дырой от пули в голове. С помощью студента-практиканта Артема (Власенко) герой пытается понять, кто его убил и украл все накопления. Попутно Бориса еще не раз убивают, но он снова приходит в себя и упорно расследует свое убийство.