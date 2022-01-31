Наверх
31 января 2022, новость

Никита Михалков назвал отличительную черту Куравлева

Народный артист скончался на 86-м году жизни
Леонид Куравлев | Источник: PersonaStars

Режиссер Никита Михалков в беседе с «Рен-ТВ» назвал актера Леонида Куравлева «особым явлением». По его словам, звезда «Афони» был похож скорее на восторженного зрителя, чем на артиста.

«В актерской тусовке Куравлев будет выглядеть восторженным зрителем, попавшим в эту среду. Мне не трудно представить себе Куравлева, который перед зеркалом готовится на какое-нибудь торжество, но я не могу представить себе, чтобы он репетировал перед зеркалом — как он будет выглядеть в глазах других», — заявил Михалков.

По мнению режиссера, Куравлев настолько «прост и органичен», что при случайной встрече на улице многие люди могли бы и не признать в нем «великолепнейшего» актера. Михалков рассказал, что при работе с Куравлевым над картиной «Сибирский цирюльник» он был настолько уверен в актерских способностях последнего, что им практически не приходилось репетировать. Более того, режиссер намеренно избегал репетиций, чтобы не навязать артисту свое мнение.

«Напоминать о его гигантской славе, популярности, я думаю, бессмысленно, и насколько я его знаю, он никогда ими не пользовался. И эта удивительная чистота очень русского человека, которую он излучал всю свою жизнь, собственно и есть то основное, что живет в моей памяти, когда я думаю о нем», — резюмировал Михалков.

Ранее в Союзе кинематографистов России заявили, что похороны Леонида Куравлева пройдут 1 февраля на Троекуровском кладбище.

Леонид Куравлев скончался в Москве 30 января после остановки сердца.

20 любимых фильмов с Леонидом Куравлевым
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Афоня
Сибирский цирюльник
Друг Куравлева рассказал о последних годах жизни артиста
Леонид Куравлев
Никита Михалков
37-летний Гаспар Ульель умер после несчастного случая в горах
Опубликовано последнее фото не дождавшейся 100-летия Бетти Уайт
Стало известно о состоянии госпитализированного Куравлева
Умерла 64-летняя звезда сериала «Клон» Франсуаза Фортон
Борисов и Малахов высказались о смерти телеведущего Зеленского
Сын 85-летнего Куравлева рассказал о госпитализации отца
Умер «голос Дамблдора»
Умер режиссер «Мосгаза» и «Диверсанта»
Умер 98-летний создатель «Трансформеров»
Создатель чистого кино: памяти Сергея Соловьева
Проклова, Ахеджакова и другие вспоминают Нину Ургант
Умер режиссер Владимир Наумов
«Голос не стихнет»: Билан, Пугачева и другие скорбят о Градском
Стало известно о судьбе шоу «Голос» после смерти Градского
Актер из «Гардемаринов» умер в возрасте 65 лет
Умер снявшийся в «Игре престолов» и «В диких условиях» медведь
Умерла Нина Русланова: памяти актрисы
Умерла 95-летняя актриса фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова
Башаров высказался о смерти коллеги по «Танцам со звездами»
Умер 68-летний актер из сериала «След»
Умер создатель «Рабыни Изауры» Жилберту Брага
Умер актер из сериала «Друзья»
Раненный Болдуином режиссер оказался в критическом состоянии
Умер актер, сыгравший Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе»
85-летний Леонид Куравлев принимает поздравления с юбилеем
Михалков оценил шансы российских фильмов получить «Оскар»
Умер режиссер «Ноттинг Хилла»
Умер актер из «Секса в большом городе»
Умер звезда «Полицейской академии»
Михалков назвал сериалы причиной гибели русской актерской школы
Нежный проходимец, безумный Пьеро: памяти великого Бельмондо
Умерла сыгравшая миссис Хадсон в «Шерлоке» актриса
Умерла актриса из «Великолепного века»
Умерла 93-летняя дочь Альфреда Хичкока
В США умерла последняя звезда Голливуда 30-х годов
Старейшая актриса Петербурга умерла на 100-м году жизни
Звезда «Дикого ангела» Джино Рени умер от коронавируса
«А чего я так боюсь смерти?»: памяти Петра Мамонова
Умерла 109-летняя мать Катрин Денев
«Пора уходить»: Юлия Меньшова показала последнее интервью отца
Умер кинорежиссер Александр Стефанович, бывший муж Пугачевой
Умер актер Роберт Дауни-ст.
На 92-м году жизни умер режиссер «Смертельного оружия»
«Российское кино осиротело»: коллеги об уходе Владимира Меньшова
Меньшова попрощалась с отцом цитатой из фильма «Любовь и голуби»
Бузова резко ответила на критику Михалкова в свой адрес
Раскрыты подробности смерти актера из «Полицейского с Рублевки»
Умерла 93-летняя актриса из «Династии» и «Звездного пути»
Умер сценарист «Мимино» и «Кин-дза-дза!» Резо Габриадзе
Новые трейлеры
Невыносимая тяжесть огромного таланта
Дублированный трейлер
Эластико: Двенадцатый игрок
Трейлер
Взбудораженные: Битва за Uber
Трейлер (англ.)
Космические силы
Трейлер (2 сезон, англ., рус. суб.)
Анчартед: На картах не значится
Дублированный трейлер №3
Гонка со временем
Дублированный трейлер
Борьба со льдом
Дублированный трейлер
Артек. Большое путешествие
Тизер-трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь