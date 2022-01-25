«Катастрофа»: режиссер «Метода» рассказал о работе с Петровым

Александр Петров в «Методе 2»

Режиссер сериала «Метод» Александр Войтинский в интервью «ФАН» признался, что актер Александр Петров нередко порождает «конструктивный конфликт» на съемочной площадке.

«Он очень легкий, общительный, понятный, прямой, открытый. При этом он же и катастрофа! Есть такие актеры, которые доверяют режиссерам, а есть те, которые сами видят свою роль, проживают своих персонажей, начинают за них бороться. Перевоплощаются с лихвой. Это порождает конфликт, но конструктивный: я возражаю, он доказывает, находим третье решение», — рассказал Войтинский.

По его словам, при работе с Петровым можно быть уверенным: сделать то, что было запланировано, не получится. Войтинский подчеркнул, что со звездой «Метода» нужно начинать обсуждать детали его роли еще на этапе гримирования. Режиссер убежден, что в случае с Петровым сценарий точно придется переписывать. Войтинский назвал актера «полноправным соавтором», который любит «докручивать до предела ручки яркости своей роли».