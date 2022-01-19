Звезду фильма «Курьер» госпитализировали в Москве

Федор Дунаевский | Источник: Legion-Media.ru

Актера Федора Дунаевского, известного по главной роли в фильме «Курьер», госпитализировали в Москве. Об этом сообщает газета «Известия».

Как стало известно, 52-летний актер упал и ударился головой при выходе из такси. В результате Дунаевский получил ссадины и закрытую черепно-мозговую травму. На данный момент звезде оказывают медицинскую помощь.

Федор Дунаевский прославился благодаря своей дебютной роли в фильме Карена Шахназарова «Курьер». Также снимался в картинах «Дорогая Елена Сергеевна», «Небеса обетованные», «Очень женские истории».