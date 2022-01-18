Опубликовано последнее фото не дождавшейся 100-летия Бетти Уайт

Ассистентка актрисы Бетти Уайт опубликовала в Facebook фото звезды, оказавшееся последним.
Публикацию снимка Кирстен приурочила к 100-летию, которое Бетти отпраздновала бы 17 января. Кадр был сделан 20 декабря 2021 года — за 11 дней до смерти актрисы.
«Она сияла, была красивой и счастливой, как всегда. Спасибо всем, кто говорит о ней добрые слова сегодня и всегда, вы делаете мир лучше», — подписала снимок Кирстен.
Перед съемкой актриса нарядилась и накрасилась, видно, что она чувствует себя неплохо. Фотография была сделана за несколько дней до инсульта, ставшего причиной смерти звезды.
Карьера Уайт была самой продолжительной среди женщин на телевидении — она снялась в нескольких шоу за последние восемь десятилетий, начиная с 1939 года.
Наибольшую известность ей принесла работа в сериале «Золотые девочки» о трех проживающих вместе в Майами женщинах средних лет. Также она снималась в «Шоу Мэри Тайлер Мур». С 2010 по 2015 год играла роль Элки Островски в ситкоме «Красотки в Кливленде». Также появилась на экране в комедии 2009 года «Предложение» с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом.
Всего на счету актрисы порядка 115 ролей. Ее работы отмечены шестью наградами премии «Эмми» во всех возможных комедийных номинациях. В 2014 году, в возрасте 92 лет, она стала старейшим в истории номинантом на «Эмми».
Кроме того, в 2010 году Бетти Уайт наградили «Премией Гильдии киноактеров США за вклад в кинематограф». Ее вклад в развитие телевидения был отмечен звездой на голливудской «Аллее славы».