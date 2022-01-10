Иван Ургант объяснил популярность своего шоу в Италии

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МОСКВА, /ТАСС/. Новогодний выпуск шоу «Вечерний Ургант» — «Ciao, 2021!» — занял первое место в трендах YouTube в России и в Италии, сообщила пресс-служба «Первого канала». Сам Иван Ургант в беседе с ТАСС объяснил популярность программы в Италии тем, что сошлись культурные коды двух стран.

«Мне кажется, что поющие на итальянском языке незнакомые люди у итальянцев не могут вызвать ничего, кроме положительных эмоций. И потом, мы же снимаем шоу как свое представление об Италии, причем об Италии той, которая в те времена была недосягаемой, но одновременно ставшей ближе нам, чем остальные капиталистические страны. Мне кажется, тут совпало все. Что называется, сошлись культурные коды», — сказал Ургант. Он отметил, что испытывает в связи с этим «самые положительные и радужные эмоции».

Новогодний выпуск программы «Вечерний Ургант» второй год привлекает зрителей не только в России, но и в Италии, и набирает миллионы просмотров в интернете. «Команде “Вечернего Урганта” удалось войти в один и тот же Тибр дважды. #1 в тренде в России и в Италии», — отметили на «Первом канале». За пять дней шоу набрало 3 млн просмотров. Кроме того, программу оценили в Италии.

«"Ciao, 2021!" — это уже самое лучшее событие 2022 года», — пишет итальянский Rolling Stone. Издание La Repubblica также отмечает успех программы: «Триумф музыки восьмидесятых, чтобы отпраздновать приход 2022 года <…> Китч, пародия на веселое и культовое шоу итальянского ТВ». Il Messaggero выражает надежду, что зрители увидят Урганта вместе со всеми участниками шоу на сцене в Италии. «Хэштэг #Ciao2021 вошел в тренды итальянского Twitter, а полная версия шоу заняла первую строчку в YouTube, набрав 1,2 млн просмотров меньше, чем за один день», — отмечает издание.