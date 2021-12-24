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24 декабря 2021, новость

Звезда «Универа» рассказала о борьбе с трехлетней депрессией

Мария Кожевникова призвала обращаться за психологической помощью к специалистам
Мария Кожевникова

Актриса Мария Кожевникова в интервью для онлайн-шоу «Я мама» призналась, что страдала от затяжной депрессии после рождения ребенка.

Она объяснила, что не давала интервью целых три года, так как не ощущала в себе сил для каких-либо публичных мероприятий или общения со СМИ. В борьбе с чувством опустошения звезда «Универа» пробовала различные методы: начиная от психосоматики и заканчивая гипнотерапией.

«Мне не интересно ничего, и ты объяснить это ощущение не можешь. Мне казалось, что депрессия — это от безделья, но это не так», — рассказала Кожевникова.

Актриса порекомендовала россиянам обращаться за помощью к специалистам при первых признаках депрессии. По словам Кожевниковой, выйти из такого состояния без помощи психолога очень сложно.

Напомним, известность Марии Кожевниковой принесли съемки в ситкоме ТНТ «Универ». В июле 2011 года Мария Кожевникова стала членом политсовета Молодой гвардии «Единой России», а в декабре была избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва от Всероссийской политической партии «Единая Россия». Кожевникова имеет троих сыновей, старшему семь лет, младшему — четыре года.

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