Янковский с женой, Петров с возлюбленной на премьере фильма

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма Алексея Сидорова «Чемпион мира».
Картину первым зрителям представили снявшиеся в ней актеры Константин Хабенский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Антон Богданов, Михаил Тройник, Александр Филиппенко, Владимир Зайцев, Федор Добронравов, Вадим Андреев, а также Иван Янковский и Диана Пожарская, на днях подтвердившие свою свадьбу.
Гостями премьеры стали Анатолий Карпов, Данила Козловский, Александр Петров и Стася Милославская, Оксана Фандера, Дарья Златопольская, Андрей Бурковский, Юра Борисов и Анна Шевчук, Елизавета Янковская, Игорь Петренко и Кристина Бродская, Алексей Учитель, Иван Добронравов, Кирилл Зайцев, Елена Великанова, Александр Самойленко, Александр Цыпкин, Юрий Быков, Анна Банщикова, Наталья Бардо и Марюс Вайсберг, Александр Ревва, Анна Исаева и Антон Малышев и другие.
«Чемпион мира» — это фильм о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым (Янковский) и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным (Хабенский), эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.
Спортивная драма «Чемпион мира» выйдет в прокат 30 декабря.