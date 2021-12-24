Янковский с женой, Петров с возлюбленной на премьере фильма

«Чемпион мира» — это фильм о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым (Янковский) и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным (Хабенский), эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.