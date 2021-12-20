Определен победитель «Детского Евровидения»

Malena, фото: junioreurovision.tv

На «Детском Евровидении» в этом году победила представительница Армении, 13-летняя Малена (Malena) с песней «Qami, qami» («Ветер, ветер»). Об этом сообщается на сайте конкурса. Она получила 224 балла.

Второе место заняла представительница Польши Сара Джеймс с 218 баллами. На третьем оказался певец из Франции Enzo с 187 баллами.

В 2021 году в финал вышли 12 участников. Россиянка, 12-летняя Татьяна Меженцева, заняла на международном конкурсе седьмое место. Она выступила в финале под седьмым номером с песней «Mon ami» («Мой друг») на русском, английском и французском языках. Девочка написала песню в соавторстве с поэтами Дмитрием Корочиным и Дану Боян.

Накануне выступления российская конкурсантка простудилась — у нее воспалились голосовые связки, потребовалась помощь фониатров.

Меженцева уже представляла Россию на конкурсе в 2019 году в дуэте с Денберелом Ооржаком. Тогда они заняли в конкурсе 13-е место.