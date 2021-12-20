Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
20 декабря 2021, новость

Определен победитель «Детского Евровидения»

От России на детском конкурсе выступила Татьяна Меженцева
Malena, фото: junioreurovision.tv

На «Детском Евровидении» в этом году победила представительница Армении, 13-летняя Малена (Malena) с песней «Qami, qami» («Ветер, ветер»). Об этом сообщается на сайте конкурса. Она получила 224 балла.

Второе место заняла представительница Польши Сара Джеймс с 218 баллами. На третьем оказался певец из Франции Enzo с 187 баллами.

В 2021 году в финал вышли 12 участников. Россиянка, 12-летняя Татьяна Меженцева, заняла на международном конкурсе седьмое место. Она выступила в финале под седьмым номером с песней «Mon ami» («Мой друг») на русском, английском и французском языках. Девочка написала песню в соавторстве с поэтами Дмитрием Корочиным и Дану Боян.

Накануне выступления российская конкурсантка простудилась — у нее воспалились голосовые связки, потребовалась помощь фониатров.

Меженцева уже представляла Россию на конкурсе в 2019 году в дуэте с Денберелом Ооржаком. Тогда они заняли в конкурсе 13-е место.

19 декабря в Париже прошло «Детское Евровидение». В шоу приняли участие 19 стран. Слоганом конкурса стало слово «Воображай», а логотипом — рождественская ель, стилизованная под Эйфелеву башню.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Сукачев рассказал, как снял в кино 11-летнего сына Ефремова
Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении»
«Меня передернуло»: суррогатные мамы смотрят «Контейнер»
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
Безруков показал себя с беременной женой на съемках в Сочи
Депп с дочкой, Нагиев с сыном: актеры со своими детьми в кино
«Евровидение 2021» будет продолжено в онлайн-формате
Победитель «Евровидения» сдал тест на наркотики
Манижа поделилась впечатлениями от «Евровидения»
Где сейчас самые нашумевшие в России участники «Евровидения»
Стал известен номер выступления Манижи в финале «Евровидения»
Сергей Лазарев назвал фаворитов «Евровидения»
Прошедшая в финал «Евровидения» Манижа высказалась о хейтерах
Манижа, Киркоров и участники: как прошло открытие «Евровидения»
16-летняя дочь Цыганова снимается в сериале «Паромщица»
Кравец, Волкова, Водонаева на кинопремьере с Буруновым
Репетицию номера Манижи посчитали лучшей на «Евровидении 2021»
На «Евровидение» пустят зрителей
Пугачева оценила песню Манижи для «Евровидения»
Манижа раскрыла смысл своей песни для «Евровидения»
Эксперты оценили шансы Манижи на победу на «Евровидении»
«Первый канал» ответил на критику песни Манижи
14-летняя дочь Началовой пришла в студию шоу «Модный приговор»
Тимати с дочкой принял участие в шоу Шепелева: фото со съемок
Стало известно, в каком костюме Манижа выступит на «Евровидении»
Белорусская группа подготовила две новые песни для «Евровидения»
Манижа пожаловалась Собчак на травлю из-за «Евровидения»
Песню от Белоруссии отказались принимать на «Евровидение»
Манижа представит Россию на «Евровидении»: реакция звезд
Составлен список возможных участников «Евровидения» от России
Участника «Евровидения» от России выберут зрители
Урганту предложили стать школьным советником-воспитателем
Дочь Глюкозы, внучка Долиной, звезды ТикТока на «Жара Kids Fest»
Киркоров представит Молдавию на «Евровидении 2021»
12-летняя дочь Алсу записала песню для сериала «Союзмультфильма»
Моргенштерн заявил о готовности поехать на «Евровидение»
Асмус и Харламов показали дочери фильм с участием юмориста
Раскрыта судьба «Евровидения» в 2021 году
Полина Гагарина встретилась с подопечными из шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу сняла новогодний клип с участниками «Голоса. Дети»
Гагарина и Киркоров пришли на кинопремьеру с детьми
5-летняя дочь Игоря Николаева появится в новогоднем ТВ-шоу
Назван победитель «Детского Евровидения»
Дочь Алсу появится в эфире «Детского Евровидения 2020»
Дима Билан рассказал о борьбе со звездной болезнью
Роберт Паттинсон устроил сюрприз для юного фаната «Бэтмена»
Сын Киркорова намеренно провалил пробы в «Ералаш»
Назван лучший мультфильм 21-го века
11-летняя дочь Пересильд и Учителя получила новую роль в кино
Лобода поздравила подопечную из «Голоса. Дети» с важной победой
Новые трейлеры
Ведьмак: Происхождение
Тизер (англ.)
Звездный разум
Трейлер №2
Пламенное сердце
Дублированный трейлер
Как я встретила вашего папу
Трейлер (англ.)
Миньоны: Грювитация
Дублированный тизер
Затерянный город
Дублированный трейлер
Нюрнберг
Трейлер
Лебединая песня
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь