Лазарев отказался воссоединиться с Топаловым ради «Евровидения»

Влад Топалов и Сергей Лазарев

Певец и бывший участник группы Smash!! Сергей Лазарев рассказал StarHit, что отказался от предложения «Первого канала» воссоединиться с экс-коллегой Владом Топаловым ради «Евровидения».

«Примерно через полгода после того, как группа перестала существовать, "Первый канал" предлагал нам воссоединиться ради "Евровидения", со мной вели переговоры. Но я тогда уже запустил свою первую сольную песню, возвращаться было бы шагом назад. Поэтому отказался», — пояснил Лазарев.

Исполнитель уточнил, что причиной распада Smash!! стало недопонимание между ним, Владом Топаловым и его отцом, который выступал продюсером группы. По словам Лазарева, они «страшно переругались» из-за головокружительного успеха дуэта.

«Постепенно мы страшно переругались, я был вынужден уйти и спустя полгода начал сольную карьеру. Болезненный расход, сложный для меня период — так как шел в никуда, при этом с дикими амбициями, желанием вопреки всему сделать что-то свое, доказать, что тоже на что-то способен и без коллектива», — вспомнил артист.