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9 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Топалов и Лазарев воссоединились на съемках музыкального шоу

Участники распавшегося в 2006 году дуэта Smash!! снова спели вместе
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В очередном выпуске шоу талантов «Ну-ка, все вместе!» к Сергею Лазареву, возглавляющему жюри, пришел Влад Топалов. В 2021 году группа Smash!! отмечает 20-летие со дня основания. Таким образом, студия стала площадкой, на которой дуэт воссоединился спустя 15 лет после распада.

По признаю Топалова, он «соскучился по дуэтной энергетике, есть ощущение, что в этом есть какое-то новое дыхание». Лазарев, в свою очередь, заявил:

Ощущения после совместного выступления такие, как будто и не было этих двадцати лет.
Сергей Лазарев

Новый сезон шоу «Ну-ка, все вместе!» стартовал на канале «Россия 1» в конце февраля. Ведущим по-прежнему выступает Николай Басков, а Сергей Лазарев возглавляет жюри — так называемую сотню, в которую входят музыканты, блогеры, продюсеры и люди других профессий, которые любят и умеют петь. В их число вошли Филипп КиркоровВалерияАни Лорак, Катя Лель, Шура, Алексей Глызин, выпускники «Фабрики звезд».

7.4
Ну-ка, все вместе!
2019/Россия12+реалити-шоушоу талантовразвлекательное
Моя оценка

В каждом выпуске шоу восемь талантливых участников из разных стран исполняют российские и мировые суперхиты. Чем больше голосов присоединится к солисту, тем больше очков он получит. Победителя ждет крупный денежный приз и собственный оригинальный сингл с ротацией в эфире популярной радиостанции.

Выпуск с участием Влада Топалова выйдет на экраны 11 апреля в 17.45.

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Ну-ка, все вместе!
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