Топалов и Лазарев воссоединились на съемках музыкального шоу

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

В очередном выпуске шоу талантов «Ну-ка, все вместе!» к Сергею Лазареву, возглавляющему жюри, пришел Влад Топалов. В 2021 году группа Smash!! отмечает 20-летие со дня основания. Таким образом, студия стала площадкой, на которой дуэт воссоединился спустя 15 лет после распада.

По признаю Топалова, он «соскучился по дуэтной энергетике, есть ощущение, что в этом есть какое-то новое дыхание». Лазарев, в свою очередь, заявил:

Ощущения после совместного выступления такие, как будто и не было этих двадцати лет. Сергей Лазарев

Новый сезон шоу «Ну-ка, все вместе!» стартовал на канале «Россия 1» в конце февраля. Ведущим по-прежнему выступает Николай Басков, а Сергей Лазарев возглавляет жюри — так называемую сотню, в которую входят музыканты, блогеры, продюсеры и люди других профессий, которые любят и умеют петь. В их число вошли Филипп Киркоров, Валерия, Ани Лорак, Катя Лель, Шура, Алексей Глызин, выпускники «Фабрики звезд».

В каждом выпуске шоу восемь талантливых участников из разных стран исполняют российские и мировые суперхиты. Чем больше голосов присоединится к солисту, тем больше очков он получит. Победителя ждет крупный денежный приз и собственный оригинальный сингл с ротацией в эфире популярной радиостанции.