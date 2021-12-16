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16 декабря 2021, новость

Шепелев посетовал на невозможность переехать в Европу

Телеведущий признался, что давно задумывался о переезде за рубеж
Дмитрий Шепелев | Источник: Legion-Media.ru

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram признался, что всю жизнь его посещают мысли о переезде в другую страну. Несколько лет назад он даже готовился к вступительным экзаменам в Колумбийский университет.

«Каждый раз, оказавшись за границей, я задумываюсь о другой жизни. Я не рассказывал об этом раньше. Несколько лет назад я всерьез начинал подготовку ко вступительным экзаменам в Колумбийский университет в расчете уехать», — написал Шепелев.

При этом шоумен призвал не путать туризм с эмиграцией. По его словам, тратить деньги в Милане и работать там на постоянной основе — разные вещи. Телеведущий уточнил, что основной проблемой для переезда в другую страну на постоянной основе является его работа: аудитория Шепелева исключительно русскоязычная, поэтому его таланты не будут востребованы за рубежом.

«Всякий раз мои рассуждения заканчивались одинаково: моя профессия связана с языком, и в другой стране мои навыки просто неприменимы, моя территория — она русскоязычная. Остается только позавидовать тем, кто может позволить себе переехать на Гавайи и вести дела дистанционно через ноутбук, наслаждаясь океанским бризом и пина-коладой», — резюмировал он.

Напомним, в сентябре на телеканале «Россия 1» стартовала новая юмористическая передача «Шоу Большой Страны», Шепелев выступает его ведущим вместе с Екатериной Скулкиной.

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