Шепелев нашел новую работу на телевидении

На телеканале «Россия» готовится масштабная юмористическая премьера. «Шоу Большой Страны» – это полноценный концерт, состоящий из эстрадных номеров с участием звезд юмора и популярных артистов.
Ведущими стали Екатерина Скулкина и Дмитрий Шепелев.
У нас с Катей Скулкиной во время номера есть возможность уходить с площадки, отдыхать, пить чай с сушками. Так вот за прошедшие несколько дней съемок мы так ни разу и не ушли, а оставались в зале и смотрели все номера от начала и до конца, потому что сделаны они весело и классно!
Михаил Галустян, Станислав Дужников, Георгий Дронов, Мария Кравченко, Максим Лагашкин, Алексей Маклаков, Светлана Пермякова, Марина Федункив, Максим Киселев, Иван Пышненко и другие артисты разных жанров разыгрывают забавные, смешные и очень знакомые сцены, в которых может оказаться каждый из нас: пассажиры объясняют перевес багажа на 18 килограммов, а менеджер отеля в Анапе уговаривает туриста пожить в номере без… кровати, посещение барбершопа оборачивается семейной драмой, а брутальный мужчина переквалифицируется в маникюршу.
В этом шоу собраны абсолютно все жизненные ситуации, которые происходят в нашей стране. Кто-то в них узнает себя, кто-то своего соседа, начальника, мужа, жену или коллегу.
Производством шоу занимается Comedy Club Production. По словам главного продюсера телеканала «Россия» Игоря Шестакова, «Шоу Большой Страны» – это первый опыт сотрудничества со студией: «Для нас, вне всякого сомнения, это эксперимент: появление новых лиц, новых ведущих, новых скетчей».
Премьера проекта «Шоу Большой Страны» ожидается 10 сентября в 21:00.