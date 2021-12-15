Бывший муж Бородиной пришел на шоу Гузеевой за невестой

Курбан Омаров | Источник: PersonaStars

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной — предприниматель Курбан Омаров — пришел на шоу «Давай поженимся!» за невестой.

Он заявил, что благодаря отношениям с Бородиной приобрел известность и клеймо альфонса. Впрочем, это сразу же опровергла ведущая шоу Лариса Гузеева, которая выразила мнение, что альфонсы не делают таких сюрпризов: Омаров преподнес актрисе и ее коллегам букеты из белых и красных роз. Помимо этого, Гузеева призналась, что не знает Бородину.

«Злые люди любят припечатать человека невиновного и устроить на него травлю. Вы красивый и видный мужчина, женились на Ксении Бородиной. Я не знаю, кто это, но знаю, что это известная женщина», — сказала она.

Омаров, в свою очередь, подчеркнул, что не изменял Бородиной, и поблагодарил бывшую супругу за крепкую семью и уделенную ему заботу.

«С Ксенией мне захотелось создать семью, она окутала меня заботой. Она мне показала, что такое семья, я ей благодарен», — заявил предприниматель.

Рассуждая о причинах разрыва с экс-ведущей «Дома 2», Омаров сослался на излишнюю эмоциональность — свою и теперь уже бывшей супруги. В рамках шоу бизнесмен должен был выбрать одну из трех предложенных ему невест: Алену, Лейлу или Ксению. С последней предприниматель оказался знаком, на ней же и остановил свой выбор, потому что она «жизнерадостная и веселая».

Летом 2021 года Бородина развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым. Брак продлился шесть лет и распался, по словам Бородиной, из-за непростительного поступка Омарова. На судебном заседании экс-супруги не присутствовали, их представляли адвокаты.