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14 декабря 2021, новость

С Netflix требуют 10 млн рублей из-за фильма с Козловским

Причиной иска стала песня «Прекрасное далеко»
Данила Козловский в фильме «Пятница»

Бывшая солистка Большого детского хора СССР Ольга Королькова потребовала 10 миллионов рублей от стриминг-сервиса Netflix из-за использования песни «Прекрасное далеко». Об этом пишут «Ведомости».

Исполнительница подала иск к компании «Развлекательный онлайн-сервис», которая является оператором Netflix в России, студии «Медиа юниверсал ивент», а также к лейблу «Первое музыкальное издательство».

Королькова заявила, что в картине 2016 года выпуска «Пятница» с Данилой Козловским и Сергеем Буруновым были нарушены ее смежные права на композицию «Прекрасное далеко». Кроме того, певица потребовала выплатить ей 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Отмечается, что песня авторства Евгения Крылатова впервые прозвучала в советском фильме «Гостья из будущего» 1985 года в исполнении Татьяны Дасковской. Существует также известная версия «Прекрасного далека» от Корольковой.

По словам замгендиректора «Медиа юниверсал ивент» Вадима Вишнякова, фонограмма композиции «Прекрасное далеко» в ленте «Пятница» не использовалась.

Напомним, в сентябре этого года сообщалось, что пятикратная чемпионка СССР по шахматам Нона Гаприндашвили подала иск в окружной суд Калифорнии на Netflix. Спортсменка потребовала от создателей сериала «Ход королевы» пять миллионов долларов за ложь в сериале.

6.2
Пятница
2016/Россия16+комедия
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