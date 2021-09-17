Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
17 сентября 2021, новость

Советская шахматистка подала в суд на Netflix за ложь в сериале

Нона Гаприндашвили требует $5 млн за «сексистские и унизительные» комментарии в свой адрес в сериале «Ход королевы»
Аня Тейлор-Джой в сериале «Ход королевы»

Пятая чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили будет судиться с американской развлекательной компанией Netflix из-за ложной информации, приведенной в сериале «Ход королевы».

В последней серии, когда главная героиня сериала бросает вызов игроку-мужчине, присутствует персонаж советской шахматистки, а комментатор сообщает: «Это Нона Гаприндашвили, чемпионка мира среди женщин, которая никогда не играла против мужчин».

Как сообщает Hollywood Reporter, Гаприндашвили сочла эту фразу «сексистской и унизительной», так как к 1968 году, когда происходят события сериала, она сыграла минимум с 59 шахматистами. Нону Гаприндашвили также не устроило, что в сериале ее назвали русской. Шахматистка требует $5 млн за возмещение ущерба, а также желает, чтобы фразу про мужчин-шахматистов убрали из сериала.

Как стало известно позже, Гаприндашвили поддержали в Госдуме. Депутат Светлана Журова, пятикратная чемпионка России по конькобежному спорту прокомментировала иск шахматистки:

Самые резонансные сериалы 2020 года, удивившие нас
Считаю, что факты, указанные даже в художественных фильмах, необходимо заранее согласовывать. Поэтому если с Гаприндашвили ничего не согласовали, тогда американцы поступили с ней очень неправильно.

Мини-сериал «Ход королевы», рассказывающий о пути гениальной шахматистки, вышел в октябре 2020 года на платформе Netflix. Драма, ставшая экранизацией одноименной книги американского писателя Уолтера Тевиса, получила много положительных отзывов как от зрителей, так и от критиков. Главную роль исполнила Аня Тейлор-Джой, также в сериале снялись Билл КэмпТомас Броди-Сэнгстер, Гарри Меллинг (звезда фильмов о Гарри Поттере).

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Аня Тейлор-Джой
Anya Taylor-Joy
599 р.
Ход королевы
Петров снимется в сериале для Netflix
Меньшиков ушел с поста директора Театра имени Ермоловой
Эмма Стоун получит миллионы от Disney после скандала с Йоханссон
Disney задумал разорвать сотрудничество со Скарлетт Йоханссон
Джонни Депп пожаловался на бойкот Голливуда
Устинова и Бекмамбетов создадут сериал для Netflix
Постаревшего Мистера Бина заметили на новых съемках
В сети нашли пародию на Netflix с вымышленными фильмами
Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале Тима Бертона
Стало известно, кто сыграет Вронского в сериале с Ходченковой
Вслед за Йоханссон: Эмма Стоун задумала подать в суд на Disney
Disney ответил решившей судиться из-за «Черной Вдовы» Йоханссон
Ведущие «Дома 2» обвинили Бузову во лжи об уходе с проекта
Netflix снимет сериал про покемонов
Раскрыты подробности иска Лозы к «Первому каналу»
Малахов пожалел 87-летнюю Доронину из-за Бузовой во МХАТе
Бондарчук и Борисов снимутся с Ходченковой в «Анне К» от Netflix
СМИ: МХАТ продлил договор с Ольгой Бузовой
«Майор Гром» стал самым популярным фильмом на Netflix
Бузова резко ответила на критику Михалкова в свой адрес
Анфисе Чеховой пришлось извиниться за свои слова в телешоу
Эмбер Херд снимется в «Аквамене 2» вопреки протестам зрителей
Критиковавший стриминги Спилберг подписал контракт с Netflix
В Netflix рассказали о сюжете анимационного приквела «Ведьмака»
Чеченский писатель оспаривает авторство «Аватара»
Бузову довели до слез в прямом эфире
Моргенштерн пришел к Урганту и высказался о «Премии Муз-ТВ»
Netflix выкупил фильм Собчак о скопинском маньяке
Фильм Козловского «Чернобыль» купил Netflix
Ходченкова сыграет Каренину в сериале Netflix
34-летняя Линдси Лохан вернется в кино
Победитель «Евровидения» сдал тест на наркотики
Обвиненный в домогательствах Кевин Спейси вернется в кино
Ирина Безрукова рассказала о домогательствах режиссера
Звезду «Чудо-женщины» раскритиковали за пост про Израиль
Ведущий популярного шоу рассказал о попытках подкупить его
Том Круз отказался от наград «Золотого глобуса»
Вдова Грачевского подаст в суд на руководство «Ералаша»
Ефремов дал первое за время пребывания в колонии интервью
Звезда «50 оттенков серого» получила новую роль
Шнуров объяснил конфликты с Бастой и Гагариной в «Голосе»
Дочь Трофима ответила на критику выступления в детском «Голосе»
Родственники Гуччи оскорбились новым фильмом о его убийстве
Китайские родители обвинили «Свинку Пеппу» в жестокости
Экспертов удивил гонорар Крэйга за роль в сиквеле «Достать ножи»
Американские актеры назвали лучшие фильмы и сериалы года
«Первый канал» ответил на критику песни Манижи
Сет Роген извинился перед Эммой Уотсон за случай на съемках
Обвиненный в насилии Хаммер лишился еще одной роли
Сериалы-загадки: 9 любовных драм с неожиданным твистом в сюжете
Новые трейлеры
Сексуальное просвещение
Трейлер (англ.)
Аллея кошмаров
Тизер-трейлер (англ.)
Ломка
Трейлер (англ.)
Вестсайдская история
Трейлер №2 (рус.суб.)
Чемпион мира
Тизер
Уборщица
Трейлер (англ. с рус.суб.)
Спенсер: Тайна принцессы Дианы
Дублированный тизер
Параллельные матери
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
Дочь Шойгу родила ребенка от фитнес-блогера Имя девочки пока держится в секрете
Леди
Стиль власти: как одеваются россиянки, участвующие в выборах Гардеробы женщин-политиков подобраны по строгим правилам
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь