Советская шахматистка подала в суд на Netflix за ложь в сериале

Аня Тейлор-Джой в сериале «Ход королевы»

Пятая чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили будет судиться с американской развлекательной компанией Netflix из-за ложной информации, приведенной в сериале «Ход королевы».

В последней серии, когда главная героиня сериала бросает вызов игроку-мужчине, присутствует персонаж советской шахматистки, а комментатор сообщает: «Это Нона Гаприндашвили, чемпионка мира среди женщин, которая никогда не играла против мужчин».

Как сообщает Hollywood Reporter, Гаприндашвили сочла эту фразу «сексистской и унизительной», так как к 1968 году, когда происходят события сериала, она сыграла минимум с 59 шахматистами. Нону Гаприндашвили также не устроило, что в сериале ее назвали русской. Шахматистка требует $5 млн за возмещение ущерба, а также желает, чтобы фразу про мужчин-шахматистов убрали из сериала.

Как стало известно позже, Гаприндашвили поддержали в Госдуме. Депутат Светлана Журова, пятикратная чемпионка России по конькобежному спорту прокомментировала иск шахматистки:

Считаю, что факты, указанные даже в художественных фильмах, необходимо заранее согласовывать. Поэтому если с Гаприндашвили ничего не согласовали, тогда американцы поступили с ней очень неправильно.