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14 декабря 2021, новость

«Добро побеждает зло»: Пермякова ответила проигравшему Ярушину

Актриса опубликовала видеообращение в инстаграме
Светлана Пермякова | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Светлана Пермякова в инстаграме прокомментировала серию шоу «Звезды в Африке», в которой она победила коллегу Станислава Ярушина. По мнению звезды, таким образом она доказала, что «добро всегда побеждает зло».

Пермякова на несколько секунд опередила Ярушина в решающем испытании. После этого актер из сериала «Универ» заявил, что многие остались в финале проекта незаслуженно, быстро собрал свои вещи и ушел, не попрощавшись. Пермякова записала видеообращение к фанатам, где порассуждала на тему борьбы добра со злом и предположила, что Ярушин не расстроится, увидев ее запись.

«Я всегда была за доброту, справедливость, за правильные морально-этические вещи. Всегда побеждает сильнейший, мудрейший, справедливый. В общем, добро побеждает зло! Я думаю, что вчерашняя серия это показала», — высказалась Пермякова.

Напомним, ранее Ярушин высказался о своем уходе из проекта. «На душе пустота, чувство невыполненного долга. Обещал детям, что выиграю. Мне нож в спину всадили. В голове не укладывается», — возмутился актер.

Шоу «Звезды в Африке» стартовало в сентябре. Съемки проходили в Южной Африке, на берегу реки Лимпопо. По правилам проекта, в каждом выпуске звезды проходят по два экстремальных испытания, чтобы заработать еду для себя и своей команды. Победитель получит приз, который будет направлен на поддержку исчезающих видов животных.

Ведущими шоу стали Ольга Бузова и Михаил Галустян.

5.7
Звезды в Африке
2021/Россия16+реалити-шоуразвлекательноеприключенческое
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