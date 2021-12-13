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13 декабря 2021, новость

«Нож в спину всадили»: Ярушин об уходе из шоу «Звезды в Африке»

Актер покинул проект, не попрощавшись с другими участниками
Станислав Ярушин | Источник: Legion-Media.ru

Актер Станислав Ярушин заявил, что ему «всадили нож в спину» после того, как уступил Светлане Пермяковой в испытании на шоу «Звезды в Африке».

«На душе пустота, чувство невыполненного долга. Обещал детям, что выиграю. Мне нож в спину всадили. В голове не укладывается», — возмутился Ярушин.

Он был уверен, что выбывшая ранее Виктория Одинцова оставит иммунитет на вылет ему, однако та сделала решение в пользу Юлии Гаврилиной. В испытании с Пермяковой участникам пришлось откручивать диски и звезды, находясь в стеклянном ящике с крысами: Ярушин уступил сопернице всего на несколько секунд.

Актер заявил, что очень много сделал для победы и выразил убежденность в том, что «не те участники» должны были дойти до финала. По словам Ярушина, тот не имеет ничего против Пермяковой. Тем не менее, раздосадованный актер «Универа» предпочел не прощаться с оставшимися участниками проекта должным образом, собрал свои вещи и быстро ушел из палатки для конкурсантов.

Напомним, шоу «Звезды в Африке» стартовало в сентябре. Съемки проходили в Южной Африке, на берегу реки Лимпопо. По правилам проекта, в каждом выпуске звезды проходят по два экстремальных испытания, чтобы заработать еду для себя и своей команды. Победитель получит приз, который будет направлен на поддержку исчезающих видов животных.

Ведущими шоу стали Ольга Бузова и Михаил Галустян.

6.2
Звезды в Африке
2021/Россия16+реалити-шоуразвлекательноеприключенческое
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