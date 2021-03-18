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18 марта 2021, Lenta.Ruновость

Сябитова рассказала о поведении Моргенштерна за кадром шоу

Телесваха раскрыла странности в поведении рэпера, не вошедшие в выпуск «Давай поженимся!»
6
фотографий
6
фотографий

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова призналась, что поведение участвовавшего в программе рэпера Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев) вызвало у нее опасения. Об этом телесваха заявила в интервью изданию «Телепрограмма».

Сябитова рассказала, что в финальный монтаж выпуска вошли только 40 минут, однако снимали его два часа. За это время определенные действия Моргенштерна за кадром поразили ведущую.

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Некоторые моменты его поведения у меня, как у психолога, вызывают опасения. Удивило, как на репетиции он не попадал в ноты, забывал слова — не знает собственное творчество. А там слов-то немного — я один раз послушаю и то выучу.
Роза Сябитова

Телеведущая также обратила внимание, что рэпер постоянно «хватался за расческу», чтобы поправить прическу. После нескольких заданных вопросов Сябитова «поняла и его уровень образованности».

Выпуск с Моргенштерном вышел в эфир в конце декабря 2020 года. Артист пришел на программу в качестве друга жениха — 21-летнего музыканта и саунд-продюсера Славы Марлоу.

Шоу «Давай поженимся!» выходит на «Первом канале» с 2008 года. Вместе с Сябитовой передачу ведет также Лариса Гузеева. Ранее соведущей Гузеевой и Сябитовой также была астролог Василиса Володина, но она перестала появляться в студии из-за пандемии коронавируса.

3.6
Давай поженимся!
2008/Россия16+ток-шоу
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