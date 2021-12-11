Безрукова и Водонаева на премьере сериала о молодом рэпере

В центре сюжета сериала — противостояние молодого рэпера Drumma'K с крупным звукозаписывающим лейблом, где каждый эгоистично преследует свои интересы. Чтобы обрести свободу и независимость, герою нужно за один месяц записать хитовый альбом и обеспечить своему концертному туру «солдаут», то есть продажу абсолютно всех билетов. Рэпер пускается в рискованное, но увлекательное путешествие на поиски уникального стиля и армии верных фанатов.