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11 декабря 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Безрукова и Водонаева на премьере сериала о молодом рэпере

Звезды первыми увидели «Солдаут» с Глебом Калюжным в главной роли
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

В Москве состоялся премьерный показ нового сериала «Солдаут». Проект публике представили режиссер Иван Плечев, продюсеры Константин Майер и Сергей Корнихин, а также актеры Глеб Калюжный и Иван Макаревич.

Первыми зрителями стали Ирина БезруковаАлександра Ревенко, Сабина Ахмедова, Александра Дроздова, Алена Водонаева, Петр Романов и многие другие.

В центре сюжета сериала — противостояние молодого рэпера Drumma'K с крупным звукозаписывающим лейблом, где каждый эгоистично преследует свои интересы. Чтобы обрести свободу и независимость, герою нужно за один месяц записать хитовый альбом и обеспечить своему концертному туру «солдаут», то есть продажу абсолютно всех билетов. Рэпер пускается в рискованное, но увлекательное путешествие на поиски уникального стиля и армии верных фанатов.

«Солдаут» доступен на видеосервисе Premier.

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