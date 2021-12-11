Безрукова и Водонаева на премьере сериала о молодом рэпере

В Москве состоялся премьерный показ нового сериала «Солдаут». Проект публике представили режиссер Иван Плечев, продюсеры Константин Майер и Сергей Корнихин, а также актеры Глеб Калюжный и Иван Макаревич.
Первыми зрителями стали Ирина Безрукова, Александра Ревенко, Сабина Ахмедова, Александра Дроздова, Алена Водонаева, Петр Романов и многие другие.
В центре сюжета сериала — противостояние молодого рэпера Drumma'K с крупным звукозаписывающим лейблом, где каждый эгоистично преследует свои интересы. Чтобы обрести свободу и независимость, герою нужно за один месяц записать хитовый альбом и обеспечить своему концертному туру «солдаут», то есть продажу абсолютно всех билетов. Рэпер пускается в рискованное, но увлекательное путешествие на поиски уникального стиля и армии верных фанатов.
«Солдаут» доступен на видеосервисе Premier.