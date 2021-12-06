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6 декабря 2021, статьяОбзоры

10 будоражащих явлений из «Черного зеркала», ставших реальностью

В честь 10-летия культового британского сериала, пытавшегося размышлять о будущем нашего общества и предсказать удивительные технологии и явления социальной жизни, вспоминаем те его сюжеты, которые так или иначе сбылись уже сегодня

Система социального рейтинга. 3 сезон, 1 эпизод («Под откос», 2016 г.)

Кадр из сериала «Черное зеркало», эпизод «Под откос»

В «Черном зеркале»: мир, в котором твоя жизнь зависит от лайков. Люди оценивают каждый взгляд, фразу, действие друг друга по шкале от 1 до 5. Значение имеет все: как ты одет, с кем поздоровался, какую фотографию выложил в соцсети и как ее подписал. У Лейси Паунд (Брайс Даллас Ховард) неплохой рейтинг, но ей не хватает еще немного, чтобы купить дом своей мечты. Тогда она решает выступить с пронзительной речью на свадьбе лучшей подруги детства и тем самым повысить свой рейтинг.

В жизни: 1 января 2021 года в Китае официально узаконили систему социального кредита. Теперь у каждого гражданина есть стартовые 1000 баллов. Это число увеличивается, если человек вовремя платит налоги, ухаживает за пожилыми родственниками, занимается благотворительностью и т.п. В то же время можно потерять баллы, нарушая ПДД, сплетничая, ругая власть в соцсетях, не уступая место пожилым в транспорте или покупая слишком много видеоигр.

Граждане с высоким рейтингом могут претендовать на хорошие должности, путешествовать, брать кредиты под меньший процент, арендовать велосипеды по низкой цене и многое другое. У людей с низким рейтингом незавидная судьба: они не могут устроиться на нормальную работу, взять кредит, купить недвижимость и билеты на поезд и самолет, с ними даже стараются не общаться, чтобы не потерять баллы.

Велотренажеры, вырабатывающие электричество. 1 сезон, 2 эпизод («Пятнадцать миллионов заслуг», 2011 г.)

Кадр из сериала «Черное зеркало», эпизод «Пятнадцать миллионов заслуг»

В «Черном зеркале»: Бинг (Дэниэл Калуя) живет в крошечной комнате в огромном стеклянном доме-городе. Его работа — крутить педали велотренажера, обеспечивая здание энергией и зарабатывая баллы, которые затем можно использовать как валюту. В жизни героя и его соседей нет никакого смысла, круглые сутки они смотрят зомбирующие телешоу. Но после знакомства со звездой фильмов для взрослых у Бинга появляется цель.

В жизни: еще в 2012 году одна маленькая бразильская тюрьма сокращала сроки заключенным за то, что они крутили педали и обеспечивали здание энергией. Сегодня велотренажеры, вырабатывающие чистое электричество, продает британская компания Energym за 2000 фунтов (около 200 тысяч рублей). Крутя педали, можно зарядить аккумулятор, которого хватит на 14 «айфонов». А еще за каждую тренировку начисляются светкоины, их можно тратить на товары и услуги бренда.

Чат с умершим человеком. Сезон 2, эпизод 1 («Я скоро вернусь», 2013 г.)

Кадр из сериала «Черное зеркало», эпизод «Я скоро вернусь»

В «Черном зеркале»: у Марты (Хейли Этвелл) погибает возлюбленный Эш (Донал Глисон). Девушка тяжело переживает потерю и подключает чат-бота, который анализирует информацию из мессенджеров и соцсетей умершего и копирует его манеру общения. После героиня идет еще дальше и заказывает робота, как две капли воды похожего на ее мертвого бойфренда.

В жизни: в 2016 году создатели российского мессенджера Luka разработали чат-бота, который воспроизводил манеру общения Романа Мазуренко — арт-директора Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» и основателя соцсети Stampsy, погибшего в ДТП в 2015 году. AI Роман — это нейросеть, куда загружены переписки, фотографии, посты в соцсетях, статьи и воспоминания друзей Мазуренко. Сейчас цифровой аватар Романа существует в качестве мобильного приложения и доступен в AppStore.

Контактные линзы, записывающее все, что видит человек. Сезон 1, эпизод 3 («История всей твоей жизни», 2011 г.)

Кадр из сериала «Черное зеркало», эпизод «История всей твоей жизни»

В «Черном зеркале»: специальные импланты, внедренные в мозг, записывают все, что видит, слышит и делает человек. Эти записи можно пересматривать, останавливать, кадрировать, увеличивать, показывать на экране телевизора и стирать. Высокотехнологичное устройство разрушает жизнь Лиама (Тоби Кеббелл) и его девушки Фион (Джоди Уиттакер).

В жизни: умные очки с экраном и видеокамерой появились еще в начале 2010-х, сейчас их может купить любой желающий. Но в то же время компании Samsung, Google и Sony разрабатывают умные контактные линзы с функцией записи и дисплеем. В 2019 году Samsung запатентовала такое устройство: оно может снимать видео, отправлять его на смартфон и проецировать изображение прямо на глаза.

Роботы-пчелы. Сезон 3, эпизод 6 («Враг народа», 2016 г.)

Кадр из сериала «Черное зеркало», эпизод «Враг народа»

В «Черном зеркале»: настоящие пчелы вымерли, и чтобы избежать экологической катастрофы, ученые создали роботизированный аналог. Роботы-пчелы опыляют растения, строят ульи и даже размножаются. Но кое-кто использует маленьких железных насекомых как орудие убийства.

В жизни: последние 50 лет на планете катастрофически сокращается популяция диких пчел — самых надежных и эффективных опылителей. Ученые говорят о «кризисе опыления», который может привести к проблемам с доступностью продуктов питания. В технических институтах США, Польши, Израиля и других стран уже есть пчелы-роботы, которые в перспективе будут способны заменить живых насекомых. Инженеры работают в поте лица, делая робопчел меньше размером, легче, выносливее и самостоятельнее.

Микрочипы в мозге

Кадр из сериала «Черное зеркало», эпизод «Архангел»

В «Черном зеркале»: чипы, вживленные в мозг, — одна из основных тем «Черного зеркала». В эпизоде «История всей твоей жизни» с помощью чипа можно снимать на видео все происходящее, в «Архангеле» — «блокировать» нежелательный «контент» реального мира, а в «Белом рождестве» — нежелательных людей.

В жизни: летом 2021 года американский стартап Synchron получил разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств США на проведение клинических испытаний нейрочипа на людях. Разработанное компанией устройство вживляется в мозг и позволяет носителю управлять различными гаджетами силой мысли — включать компьютер, играть в видеоигры, отправлять электронные письма и т. д. Предполагается, что такие чипы облегчат жизнь парализованным людям и позволят им общаться с внешним миром.

Тотальный родительский контроль. Сезон 4, серия 2 («Архангел», 2017 г.)

Кадр из сериала «Черное зеркало», эпизод «Архангел»

В «Черном зеркале»: в эпизоде, снятом Джоди Фостер, тревожная мать вживляет в мозг своей дочери чип, с помощью которого полностью ее контролирует: отслеживает местонахождение, видит все, что видит девочка, и «замазывает» «нежелательную» действительность — например, большую злую собаку или видеоролики с насилием.

В жизни: различные гаджеты и системы контроля за детьми существуют не первый год, но в последнее время они не только обеспечивают безопасность, но и ограничивают свободу детей. Благодаря электронным пропускам родители знают, когда ребенок пришел в школу и ушел, по электронным дневникам следят за успеваемостью и домашними заданиями. Смарт-часы, браслеты и кулоны со встроенными GPS, телефоном и видеокамерой позволяют видеть, где находится ребенок, и слышать все, что происходит вокруг него. Карты «Москвенок», которыми московские школьники расплачиваются в столовой, можно настроить таким образом, что ребенок не сможет купить чипсы и газировку. Функция «Родительский контроль» фильтрует контент в интернете.

Виртуальный секс с реальными ощущениями. Сезон 5, эпизод 1 («Бросок гадюки», 2019 г.)

Кадр из сериала «Черное зеркало», эпизод «Бросок гадюки»

В «Черном зеркале»: лучшие друзья Дэнни (Энтони Маки) и Карл (Яхья Абдул-Матин II) втайне ото всех занимаются сексом посредством видеоигры, позволяющей участникам испытывать и физические ощущения от процесса.

В жизни: через два месяца после выхода серии состоялся релиз мобильного приложения Viro Playspace, которое позволяет пользователям виртуально встречаться друг с другом и проводить время вместе с помощью секс-игрушек, подключенных через Bluetooth. Создатели уверяют, что игрушки идеально синхронизируются с приложением и дают пользователям почувствовать «прикосновения» и действия друг друга. Для полного погружения можно также использовать VR-очки.

Виртуальное возвращение в прошлое. Сезон 3, эпизод 4 («Сан-Джуниперо», 2016 г.)

Кадр из сериала «Черное зеркало», эпизод «Сан-Джуниперо»

В «Черном зеркале»: в 1980-х между двумя юными жительницами идилличного приморского городка Сан-Джуниперо возникает романтическая связь. Вскоре выясняется, что все происходящее — это ностальгическая симуляция реальности для престарелых, которая помогает их сознанию вернуться в прошлое.

В жизни: с 2016 года американская компания Rendever устраивает групповые виртуальные путешествия для проживающих в домах престарелых. Пожилые люди, которые из-за слабого здоровья вынуждены подолгу находиться взаперти, используют VR-очки, чтобы посещать разные страны, летать на самолете или погружаться на дно океана. Кроме того, в программу можно загрузить снимки и панорамы из Google Карт и подобных сервисов, чтобы пользователи смогли «прогуляться» по местам своей юности, увидеть дом детства или место, где проходила свадьба.

Охранные роботы-собаки. 4 сезон, 5 эпизод («Металлист», 2017 г.)

Кадр из сериала «Черное зеркало», эпизод «Металлист»

В «Черном зеркале»: группа людей пытается украсть некую коробку со склада, но всех, кроме одной женщины, убивает охранная собака-робот. Всю серию героиня убегает от смертоносной машины, но пес ловок, быстр и мастерски выслеживает жертв.

В жизни: эпизод не предсказал будущее, а наоборот, был вдохновлен робопсами американской компании Boston Dynamics. За прошедшее время реальный робот-пес «Спот» внешне стал все больше похожим на своего зловещего собрата из «Черного зеркала». С 2019 года его может купить любой желающий — для промышленных и коммерческих целей — за $74 500 (примерно 5,5 миллиона рублей). В реальности «Спот» пока что кажется безобидным — может анализировать местность, открывать двери, таскать тяжести и… танцевать!

Во время загрузки произошла ошибка.
8.1
Черное зеркало
2011/Великобритания18+драмафантастикатриллер
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