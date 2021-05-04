Вместо антидепрессантов: сериалы, от которых становится хорошо

Сериал, придуманный Джошом Томасом, комиком, сценаристом и актером из Австралии. В полуавтобиографической драме «Полюби меня» Томас с искренностью и иронией рассказывал о том, как живется с депрессией. Во «Все будет хорошо» он с тем же мягким юмором поднимает темы аутизма, примирения с горем и умения прощать. В центре повествования – 25-летний Николас, чей отец, который давным-давно завел новую семью, вдруг умирает. Так две сводные сестры Николаса остаются без опекуна, и герой довольно безрассудно взваливает на себя взрослую ответственность по их содержанию и воспитанию.